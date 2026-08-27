CEO REGION U TRANSU! Zbog ove odluke UEFA Crvena zvezda igra protiv Dinamo Zagreba u Ligi Evtrope?

Eliminacija zagrebačkog Dinama u Norveškoj i preseljenje "Modrih" u Ligu Evrope doneli su vest koja je u sekundi zapalila region.

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Nakon više od tri decenije čekanja, kuglice bi već u petak mogle da spoje Crvenu zvezdu i Dinamo u meču koji bi prevazišao granice sportskog terena.

Zagrepčani su u dramatičnom revanšu poraženi od Vikinga sa 3:1, čime su izgubili kartu za elitno društvo. Ipak, njihov pad u utešno takmičenje pokrenuo je lavinu fudbalskih računica. Prvi put posle 35 godina, srpski i hrvatski velikan nalaze se na korak od zvaničnog međusobnog duela na evropskoj sceni.

Ono što je godinama unazad bilo gotovo nemoguće zbog dirigovanog žreba i različitih puteva, novi format Lige Evrope čini potpuno realnim. Dinamo zauzima mesto u drugom šeširu. Na istoj poziciji naći će se i Crvena zvezda, pod uslovom da u četvrtak od 19 časova u Plzenju sačuva ogromnih 3:0 protiv Viktorije.

Prema novim pravilima UEFA, timovi iz istog šešira ne samo da mogu da igraju jedni protiv drugih, već kompjuterski algoritam svakoj ekipi dodeljuje po dva rivala iz sopstvene grupe. To znači da postoji matematička šansa od čak 25 odsto da žreb spoji Beograd i Zagreb!

Za razliku od nekadašnjeg jugoslovenskog prvenstva, novi sistem ne predviđa revanše. Ukoliko kuglice spoje Srbe i Hrvate, igraće se samo jedan meč, a domaćinstvo će odrediti kompjuterski žreb. Potencijalni sudar na beogradskoj „Marakani“ ili zagrebačkom „Maksimiru“ već sada izaziva ogromne bezbednosne tenzije, s obzirom na to da bi ovo bio prvi zvanični susret dva kluba od istorijskog maja 1991. godine.

Organizacija takve utakmice zahtevala bi vanredne mere i bezbednosni nivo podignut na maksimum, jer bi čitav Balkan sa nestrpljenjem i ogromnim nabojem pratio svaki minut ovog susreta.

Sve oči regiona sada su uprte u Plzenj gde Zvezda mora da završi svoj deo posla, a zatim će u petak od 13 časova žreb u Nionu dati konačan odgovor – da li je došlo vreme za fudbalski zemljotres godine?

