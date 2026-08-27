"ŽELIM BRZ OPORAVAK SVIM POVREĐENIMA" Đurić izrazio saučešće porodicama žrtava poplava na granici između Nepala i Kine

MINISTAR spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izrazio je danas saučešće porodicama žrtava razornih poplava na granici između Nepala i Kine.

Deml Ondřej / ČTK / Profimedia

"Izražavam iskreno saučešće porodicama žrtava razornih poplava na granici između Nepala i Kine i želim snagu, hrabrost i brz oporavak svim povređenima, kao i bezbedno spasavanje ljudi koji se još uvek vode kao nestali", rekao je Đurić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je rekao, "naše misli su sa narodom Nepala i Kine u ovom teškom trenutku".

Više od 1.000 ljudi vodi se kao nestalo nakon poplava u Nepalu i Tibetu, među kojima je veliki broj turista, dok je najmanje 165 ljudi poginulo.

Američki geološki zavod saopštio je da je klizišta i katastrofalne poplave u Nepalu izazvao ogroman odron koji je generisao seizmičku energiju jednaku zemljotresu magnitude 4,4 stepena.



(Tanjug)