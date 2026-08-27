Politika

"ŽELIM BRZ OPORAVAK SVIM POVREĐENIMA" Đurić izrazio saučešće porodicama žrtava poplava na granici između Nepala i Kine

В.Н.

27. 08. 2026. u 09:01

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MINISTAR spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izrazio je danas saučešće porodicama žrtava razornih poplava na granici između Nepala i Kine.

ЖЕЛИМ БРЗ ОПОРАВАК СВИМ ПОВРЕЂЕНИМА Ђурић изразио саучешће породицама жртава поплава на граници између Непала и Кине

Deml Ondřej / ČTK / Profimedia

"Izražavam iskreno saučešće porodicama žrtava razornih poplava na granici između Nepala i Kine i želim snagu, hrabrost i brz oporavak svim povređenima, kao i bezbedno spasavanje ljudi koji se još uvek vode kao nestali", rekao je Đurić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je rekao, "naše misli su sa narodom Nepala i Kine u ovom teškom trenutku".

Više od 1.000 ljudi vodi se kao nestalo nakon poplava u Nepalu i Tibetu, među kojima je veliki broj turista, dok je najmanje 165 ljudi poginulo.

Američki geološki zavod saopštio je da je klizišta i katastrofalne poplave u Nepalu izazvao ogroman odron koji je generisao seizmičku energiju jednaku zemljotresu magnitude 4,4 stepena.
 

(Tanjug)

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