ALBERT RIJERA MORAO DA MENJA! Ovo je Zvezdin tim za Plzenj

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju danas od 19 časova ekipi Viktorije u Plzenju, u revanš utakmici plej-ofa Lige Evrope, sa velikim kapitalom iz prvog susreta.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Izabranici Alberta Rijere otputovali su u Češku sa velikom zalihom od tri gola prednosti iz beogradskog duela (3:0), što im daje ulogu apsolutnog favorita za plasman u grupnu fazu drugog po jačini evropskog takmičenja.

Što se tiče taktičke postavke i samog sastava tima, stručni štab crveno-belih neće mnogo eksperimentisati i zadržaće model koji je doneo ubedljiv trijumf na Marakani. Na golu je siguran Mateus, dok će ispred njega ponovo stajati defanzivna linija sa tri šlopera.

Jedina značajna promena desiće se zbog odlaska desnog beka Jung Vu Seola u nemački Augzburg. Njegovu poziciju i veliku šansu u startnoj postavi dobiće mladi Tebo Učena. On će, zajedno sa iskusnijim Lukasenom i Veljkovićem, činiti bedemi ispred Mateusovog gola.

Kao i u prvom meču, ključna figura u Rijerinim taktičkim zamislima biće iskusni Rade Krunić. Povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine imaće izuzetno odgovoran i univerzalan zadatak. U fazi odbrane spuštaće se nisko i pomagati trojici defanzivaca, dok će u začeću napada prelaziti na poziciju „šestice“ i kreirati igru. Drugo mesto u sredini terena rezervisano je za Rijerinog čoveka od poverenja – Timija Maksa Elšnika.

Nešto ispred njih delovaće kreativni dvojac Vasilije Kostov i Mohamed Čam, koji će hraniti loptama krilne napadače. Po bokovima se očekuju brzonogi Mirko Ivanić i Osman Bukari, dok će pozicija najisturenijeg špica ponovo pripasti iskusnom Marku Arnautoviću.

Ovaj sistem bez klasičnih bekova iznuđen je trenutnim kadrovskim rešenjima, ali novinarima u Češkoj je već najavljeno da će Zvezda uskoro izgledati drugačije. Dolaskom japanskog defanzivca Jute Nakajame (koji igra levom nogom) i oporavkom Mihaila Ristića, taktika će dobiti nove dimenzije. Očekuje se da Ristić na levom beku u budućnosti obavlja slične zadatke kao Krunić – ulazak u sredinu terena kao dodatni vezni igrač u fazi napada.

Očekivani sastav Crvene zvezde: Mateus – Lukasen, Veljković, Učena – Krunić, Elšnik – Čam, Kostov – Bukari, Ivanić – Arnautović.

