ZVEZDA JEDNOM NOGOM U LIGI EVROPE: Probuđeni crveno-beli overavaju prolaz dalje na vrućem terenu u Plzenju

Crvena zvezda večeras na "Dosan areni" brani ogromnih 3:0 protiv Viktorije Plzenj u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu Evrope (19.00). Češki predstavnik menja trenera uoči odlučujućeg meča, ali istorija kvalifikacija ne daje mu gotovo nikakvu nadu da može da nadoknadi zaostatak

Foto: D. Milovanović

Crvena zvezda je prošle nedelje na stadionu "Rajko Mitić" odigrala gotovo savršenu utakmicu i sa 3:0 napravila ogroman korak ka ligaškoj fazi Lige Evrope. Beograđani sada putuju u Plzenj sa komfornom prednošću, a dovoljan im je čak i poraz od jednog ili dva gola razlike da završe posao.

FOTO: FK Crvena zvezda

Viktorija će pokušati da iskoristi domaći teren, ali situacija u klubu nije idealna. Martin Hijski je otpušten samo dva dana pre nego što je Radoslav Kovač postavljen za novog trenera. Nekadašnji vezista Vest Hema dobio je jasan zadatak, da odmah "probudi" ekipu koja je veoma loše počela sezonu.

Plzenj je dobio samo jednu od prvih pet takmičarskih utakmica, uz dva remija i dva poraza, i trenutno zauzima tek 12. mesto u češkom prvenstvu. Pobeda 3:2 protiv Zlina nakratko je donela optimizam, ali je samo pet dana kasnije usledio težak poraz od Zvezde.

Dodatni problem za domaćina predstavlja činjenica da nijedan klub u istoriji kvalifikacija za Ligu Evrope nije uspeo da nadoknadi zaostatak od tačno tri gola iz prvog meča.

Zvezda, sa druge strane, u Češku stiže u odličnom raspoloženju. Tim Alberta Riere je za vikend pregazio Čukarički sa 4:0 i tako zadržao maksimalan učinak u Superligi.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Crveno-beli jure desetu uzastopnu titulu prvaka Srbije, ali evropski cilj je trenutno prioritet.

Beograđani imaju i iskustvo igranja ovakvih revanša, a i pored velike prednosti Riera će insistirati na maksimalnoj koncentraciji, jer je svaki rani gol Viktorije potencijalno mogao da zakomplikuje situaciju.

Ipak, crveno-beli imaju dovoljno razloga za optimizam. Mirko Ivanić je u prvom susretu postigao dva gola i biće jedna od glavnih opasnosti po češki gol. Odmarani Osman Bukari, Marko Arnautović i Čam trebalo bi ponovo da budu u napadačkoj postavi, dok bi se Rade Krunić mogao vratiti u vezni red kako bi dodatno učvrstio sredinu terena.

Kovač, koji će debitovati na klupi Viktorije, nema velikih problema sa povredama. Van stroja su samo Vaclav Jemelka i Jan Paluska, pa će novi trener imati dovoljno opcija da napravi nekoliko promena i pokuša da od prvog minuta postavi izrazito ofanzivnu ekipu. Matej Vydra i Kristofer Kabongo boriće se sa Princom Aduom za mesto u špicu, dok će Patrik Hrošovski imati zadatak da pokrene napade iz dublje pozicije.

Plzen mora da napadne, ali upravo to može otvoriti prostor Zvezdi. Srpski šampion ne mora da juri pobedu i može strpljivo da čeka svoje prilike, što je idealan scenario protiv ekipe koja će biti primorana da rizikuje.

Tri gola prednosti u revanšu predstavljaju ogroman kapital, a Zvezda bi morala da napravi ozbiljan kiks da ga prokocka. Sve ukazuje na to da će crveno-beli u četvrtak overiti plasman u ligašku fazu, a mi tipujemo golove jer očekujemo vrlo otvorenog domaćina koji večeras nema šta da izgubi.

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