BACILI STE RAČUN, A POKVARIO SE UREĐAJ? Ne brinite: Jedan dokaz vam čuva pravo na reklamaciju, čak i bez fiskalnog računa

KUPILI ste televizor, telefon, veš-mašinu ili neki drugi uređaj, fiskalni račun je odavno završio u kanti, a onda se proizvod pokvario.

foto: Benis Arapovic / Panthermedia / Profimedia

Mnogi u toj situaciji pomisle da bez računa nemaju nikakvu mogućnost da ulože reklamaciju. Međutim, gubitak originalnog fiskalnog računa ne znači automatski i gubitak prava potrošača.

Zakon sve jasno propisuje

Prema propisima o zaštiti potrošača u Srbiji, prilikom reklamacije kupac može da dostavi račun na uvid, ali i drugi dokaz o kupovini. Ključno je da može da dokaže da je određenu robu kupio kod trgovca kome podnosi reklamaciju.

Šta može da posluži umesto računa?

Ukoliko originalni račun više nemate, dokaz o kupovini može biti njegova kopija ili fotografija, slip platne kartice, ali i drugi odgovarajući dokaz iz kojeg se može utvrditi kupovina.

To posebno može da olakša situaciju kupcima koji su robu platili karticom, jer o transakciji ostaje trag.

Zato bacanje fiskalnog računa samo po sebi nije dovoljan razlog da potrošač ostane bez mogućnosti da reklamira proizvod.

Problem može nastati ukoliko kupac nema nikakav dokaz da je proizvod kupljen kod konkretnog trgovca.

Trgovac odgovara dve godine

Važno je znati i da trgovac odgovara za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda potrošaču.

Ovo pravo ne treba mešati sa komercijalnom garancijom proizvođača ili trgovca. U slučaju nesaobraznosti potrošač, u zavisnosti od okolnosti, može da zahteva opravku ili zamenu proizvoda, a zakon predviđa i mogućnost umanjenja cene ili raskida ugovora.

Koliko dugo mogu da vas drže na čekanju?

Kada kupac podnese reklamaciju, trgovac je dužan da na nju odgovori najkasnije u roku od osam dana.

Rok za rešavanje reklamacije je do 15 dana, dok je za tehničku robu i nameštaj predviđen duži rok – najviše 30 dana.

Bacili ste i kutiju? Ni to ne znači gubitak prava

Još jedna česta zabluda odnosi se na originalnu ambalažu. Ako ste kutiju televizora, telefona, usisivača ili nekog drugog uređaja bacili, trgovac ne može samo zbog toga da odbije reklamaciju, piše 24sedam.

Nedostatak originalne ambalaže ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje zahteva potrošača.

Zato je najvažnije sačuvati neki dokaz o kupovini, posebno kada je reč o skupljim uređajima.

Originalni fiskalni račun svakako je najjednostavnije rešenje, ali njegov gubitak ne znači da su zajedno sa njim nestala i vaša potrošačka prava.

(BizPortal)

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