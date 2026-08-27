TENISKI SVET U NEVERICI! Nakon doping skandala stigle nove užasne vesti za Janika Sinera

Katastrofalne vesti stižu iz Torina!

FOTO: Tanjug / AP Photo/Thibault Camus





Iako se u prvi mah mislilo da je reč o prolaznom umoru nakon titule na Vimbldonu, situacija je zapravo dramatična. Nakon hitno odrađenih pregleda u torinskoj klinici "J Medical", lekari su prvom reketu planete izrekli surovu dijagnozu.

Ruku na srce izbegnuta je najgora varijanta i kidanje tetiva (ruptura), ali zapaljenski proces u kolenu je toliko bukti i van kontrole da su mu doktori izričito zabranili bilo kakvu fizičku aktivnost i treninge u narednom periodu.

Ovo znači da su problemi sa kolenom, koji su ga već prethodno udaljili sa mastersa u Montrealu i Sinsinatiju, daleko opasniji nego što je njegov tim želeo da prizna. Košmar se produžava, a nad teniskim svetom lebdi ogromno pitanje: kada će se i u kakvom stanju Siner uopšte vratiti na teren?

Iako je prvobitni plan bio juriš na azijsku turneju, izvori bliski italijanskim medijima upozoravaju da je pod velikim znakom pitanja i turnir u Pekingu, koji startuje 30. septembra. Ovo prisilno odlaganje povratka treninzima zapravo je jasan ekvivalent crvenog alarma – Sinerovo telo popušta pod stravičnim pritiskom, a oporavak ide neuporedivo sporije od očekivanog.

Podsećanja radi, nedavno se spekulisalo da se radi i o dopingu, da je Janik Siner pod nekom kaznom, ali nije stigla zvanična potvrda. Ipak, šta bilo da bilo teniski kralj je na kolenima, a povratak na tron nikada nije izgledao dalje i neizvesnije!

