Politika

TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić danas u poseti Centru za razminiranje Republike Srbije

В.Н.

27. 08. 2026. u 07:03

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Inovaciono–edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije, saopštila je Služba za saradnju s međima predsednika Republike.

ТАЧНО У 10 ЧАСОВА: Вучић данас у посети Центру за разминирање Републике Србије

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bs

Vučić će prisustvovati i prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. 

Početak posete predviđen je za 10 časova.

 

(Tanjug)

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