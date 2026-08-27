TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić danas u poseti Centru za razminiranje Republike Srbije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Inovaciono–edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije, saopštila je Služba za saradnju s međima predsednika Republike.
Vučić će prisustvovati i prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava.
Početak posete predviđen je za 10 časova.
(Tanjug)
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