NEOBIČAN PRIZOR ISPRED VRHOVNOG SUDA SAD: U kamionetu pronađena giljotina, muškarac uhapšen

MUŠKARAC iz južne Kalifornije uhapšen je u blizini zgrade Vrhovnog suda SAD u Vašingtonu jer je u zadnjem delu svog kamioneta prevozio giljotinu, saopštila je policija Kapitola.

Foto: 1ABilder/Alamy/Profimedia

Policija je navela da je 35-godišnji Filan-Tam-Duj Le iz mesta Džulijan u okrugu San Dijego uhapšen zbog sumnje da je nosio opasno oružje, prenosi LA Tajms.

Giljotina je uočena u utorak popodne po lokalnom vremenu u zadnjem delu kamioneta, koji je bio nepropisno parkiran u bloku Istočne Kapitol ulice, u neposrednoj blizini zgrade Vrhovnog suda SAD, kao i američkog Kapitola i Kongresne biblioteke.

Motiv zbog kojeg je Le došao u Vašington za sada nije poznat, a policija istražuje njegovu prošlost kako bi utvrdili zbog čega je prešao oko 4.180 kilometara da bi u svom kamionetu prevezao giljotinu.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako policajci uklanjaju giljotinu iz crnog kamioneta, koji je kasnije odšlepan.

Giljotina, mehanička sprava za izvršenje smrtne kazne odsecanjem glave, postala je jedan od simbola perioda Vladavine terora tokom Francuske revolucije.

Dobila je ime po francuskom lekaru Žozefu Injasu Giljotenu, koji je predložio njeno korišćenje kao humaniji način kažnjavanja.

Prvi put je upotrebljena 25. aprila 1792. godine u Parizu, a u Francuskoj je korišćena za izvršenje smrtnih kazni sve do 1981. godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: AMERIKA NEĆE DA TRPI LEVIČARSKE EKSREMISTE! Tramp: Već su pod istragom