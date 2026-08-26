Politika

SRBIJA NA NOGAMA! Vučić se upravo oglasio i poslao moćnu poruku svim građanima

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26. 08. 2026. u 10:44

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga i poslao moćnu poruku svom narodu

СРБИЈА НА НОГАМА! Вучић се управо огласио и послао моћну поруку свим грађанима

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

U objavi na zvaničnom Instagram nalogu predsednika stoji:

"Vama hvala na tome što ste uvek bili uz svoju državu kada su hteli da nam podele porodice, kada su hteli da nam podele zemlju, kada su hteli da progone one koji drugačije misle.

Vi ste znali kako se čuva država, i beskrajno vam hvala na tome", poručio je predsednik Vučić.

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