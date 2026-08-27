DRAMA NA JU-ES OPENU! Najbolja srpska teniserka ispala od deteta

KAKVO razočarenje!

Photo: FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia





Posle velike borbe koja je trajala dva sata i 20 minuta Lola Radivojević stala je na pretposlednjem koraku od glavnog žreba.

Odmah na startu se videlo da će najbolje rangirana srpska teniserka koja je 150. na svetu imati problema sa mladom i talentovanom Ruskinjom koja je u prvom gemu napravila brejk. Ipak, uspela je Lola da uzvrati ekspresno.

Iako se činilo da se na vreme probudila, Ljutovu vraćen brejk nije poremetio i ona je nastavila da nameće svoj ritam uz pomoć kog je još dva puta do kraja seta oduzela Loli servis gem.

U drugom setu situacija je bila drugačija jer je srpska teniserka prva došla do brejka, ali ponovo je Ljutova imala odgovor i napravila je dva. Međutim, ovoga puta je Lola bila upornija i u samoj završnici seta oduzela je protivnici još dva servis gema posle čega je došla do izjednačenja u setovima.

Treći set doneo je istu situaciju iz prvog. Lola je već na startu dopustila brejk, samo što ovoga puta na servis protivnice nije iskoristila nijednu od tri brejk lopte. Uspela je srpska teniserka ipak u osmom gemu da vrati brejk, ali usledio je novi Kristinin.

U desetom gemu Lola je imala četiri brejk lopte, ali nakon što nije iskoristila nijednu Ljutova je došla do meč lopte i odmah je realizovala.

Srbiji sada ostaje sa dvoje predstavnika u kvalifikacijama. Dušan Lajović u poslednjem kolu igra protiv Vonga, dok Mia Ristić igra protiv Sakatsume.

