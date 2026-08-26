Svet

PUTINOV SPECIJALAC: Lažne predstave se urušavaju - Kijev definitivno gubi rat

P. Đurđević

26. 08. 2026. u 10:16

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IZJAVA bivšeg ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fedorova da Kijev postepeno gubi sukob predstavlja priznavanje realnosti, smatra specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

ПУТИНОВ СПЕЦИЈАЛАЦ: Лажне представе се урушавају - Кијев дефинитивно губи рат

Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Izjava bivšeg ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fjodorova da Kijev postepeno gubi sukob predstavlja priznavanje realnosti, smatra specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

„Nastupa realnost, lažne predstave se urušavaju i počinje potraga za krivcima za neuspehe“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Fedorov je ranije u intervjuu za Rojters izjavio da Ukrajina postepeno gubi od Rusije. Bivši ministar je naglasio da Kijevu hitno treba plan za okončanje sukoba.

Foto: Danilo Antonjuk/Sipa Pres/Profimedija

Istovremeno je dodao da Ukrajina pati od „nemogućnosti da uvede inovacije, duboko ukorenjene korupcije i nepotizma, kao i nedostatka političke nezavisnosti u vladinim institucijama“.

(Sputnjik)

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