PUTINOV SPECIJALAC: Lažne predstave se urušavaju - Kijev definitivno gubi rat
IZJAVA bivšeg ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fedorova da Kijev postepeno gubi sukob predstavlja priznavanje realnosti, smatra specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.
Izjava bivšeg ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fjodorova da Kijev postepeno gubi sukob predstavlja priznavanje realnosti, smatra specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.
„Nastupa realnost, lažne predstave se urušavaju i počinje potraga za krivcima za neuspehe“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.
Fedorov je ranije u intervjuu za Rojters izjavio da Ukrajina postepeno gubi od Rusije. Bivši ministar je naglasio da Kijevu hitno treba plan za okončanje sukoba.
Istovremeno je dodao da Ukrajina pati od „nemogućnosti da uvede inovacije, duboko ukorenjene korupcije i nepotizma, kao i nedostatka političke nezavisnosti u vladinim institucijama“.
(Sputnjik)
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