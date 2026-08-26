SRPKINJA NA KORAK OD GLAVNOG ŽREBA! Mia Ristić plasirala se u finale kvalifikacija za Ju-Es open
Srpska teniserka Mia Ristić plasirala se danas u finale kvalifikacija za Ju Es open pošto je danas savldala Fransisku Žorž iz Portugala rezultatom 2:0 (6:1, 6:3) za sat i 21 minut.
Čak četiri puta je srpkinja uspela da oduzme protivnici servis u prvom setu, dok je devojka iz Portugala uspela samo jednom da "otme" servis srpskoj teniserki, pa je tako Mia sa čak 6:1 rešila prvi set u svoju korist.
U nastavku je već viđena ozbiljnija borba, obe teniserke su čuvale svoju servu sve do 3:2 za srpkinju. Tada Ristićeva pravi novi i jedini brejk u ovom drugom setu, koji joj je bio dovoljan za trijumf.
Za prolazak u glavni deo žreba, Mija će igrati protiv bolje iz duela Katerina Grant - Himeno Sakatsume.
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