Tenis

SRPKINJA NA KORAK OD GLAVNOG ŽREBA! Mia Ristić plasirala se u finale kvalifikacija za Ju-Es open

Filip Milošević

26. 08. 2026. u 21:18

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Srpska teniserka Mia Ristić plasirala se danas u finale kvalifikacija za Ju Es open pošto je danas savldala Fransisku Žorž iz Portugala rezultatom 2:0 (6:1, 6:3) za sat i 21 minut.

СРПКИЊА НА КОРАК ОД ГЛАВНОГ ЖРЕБА! Миа Ристић пласирала се у финале квалификација за Ју-Ес опен

Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čak četiri puta je srpkinja uspela da oduzme protivnici servis u prvom setu, dok je devojka iz Portugala uspela samo jednom da "otme" servis srpskoj teniserki, pa je tako Mia sa čak 6:1 rešila prvi set u svoju korist.

U nastavku je već viđena ozbiljnija borba, obe teniserke su čuvale svoju servu sve do 3:2 za srpkinju. Tada Ristićeva pravi novi i jedini brejk u ovom drugom setu, koji joj je bio dovoljan za trijumf.

Za prolazak u glavni deo žreba, Mija će igrati protiv bolje iz duela Katerina Grant - Himeno Sakatsume.

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