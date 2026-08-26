SRPKINJA NA KORAK OD GLAVNOG ŽREBA! Mia Ristić plasirala se u finale kvalifikacija za Ju-Es open

Srpska teniserka Mia Ristić plasirala se danas u finale kvalifikacija za Ju Es open pošto je danas savldala Fransisku Žorž iz Portugala rezultatom 2:0 (6:1, 6:3) za sat i 21 minut.

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Čak četiri puta je srpkinja uspela da oduzme protivnici servis u prvom setu, dok je devojka iz Portugala uspela samo jednom da "otme" servis srpskoj teniserki, pa je tako Mia sa čak 6:1 rešila prvi set u svoju korist.

U nastavku je već viđena ozbiljnija borba, obe teniserke su čuvale svoju servu sve do 3:2 za srpkinju. Tada Ristićeva pravi novi i jedini brejk u ovom drugom setu, koji joj je bio dovoljan za trijumf.

Péssimo 1.º set de Francisca Jorge pesou. No geral, comete 38 erros não forçados em 65 pontos de Mia Ristic (bom serviço e atitude, super sólida). Passou ao lado.



0-2, dia péssimo para ténis português. Vamos salvar isto, Henrique! — Steve Grácio (@stevefgracio) August 26, 2026

Za prolazak u glavni deo žreba, Mija će igrati protiv bolje iz duela Katerina Grant - Himeno Sakatsume.