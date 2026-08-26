Politika

ŠEŠELJ POTPISAO, PA SE POKAJAO: To je moja jedina kompromitacija u životu (VIDEO)

Novosti online

26. 08. 2026. u 22:41

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U CELOM svom životu ja imam samo jednu kompromitantnu stvar, počeo je svoju priču na Tanjug TV predsednik SRS Vojislav Šešelj.

ШЕШЕЉ ПОТПИСАО, ПА СЕ ПОКАЈАО: То је моја једина компромитација у животу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Hepi TV

Šešelj je podsetio da je kao brucoš bio predsednik Fakultetskog odbora Saveza studenata. Prethodne godine u studentskom domu je bio koncert studentskih orkestara i učestvovali su i studenti rimokatoličnog semeništa i pobedili.

- Imali su brzo izvođenje svoje pesme, koju niko nije razumeo, ali se to svidelo publici i oni su pobedili. Kad su to posle intonirali usporeno, onda se čuo ceo tekst:,,Gde god pođeš nisi sam, uz tebe su krst i plam..." Ostalo mi je i to u sećanju. Sledeće godine njima je partija zabranila učešće. Neka Ana Lovrinović, na taj dan kad se održavao koncert, primila je te rimokatoličke muzikante u svoju studentsku sobu u domu - priča lider radikala.

Vojislav Šešelj kaže da su ga pozvali u Predsedništvo gradske konferncije Saveza studenata Sarajeva i tamo je već donesena odluka da se ona zbog toga izbaci iz doma.

- Poptisao je sekretar GO Saveza studenata i od mene su tražili da potpišem. Ja sam se nekoliko minuta kolebao i onda potpisao. Odmah sam se pokajao i žao mi je bilo zbog toga. To me je godinama opterećivalo. Nisam ja njoj mnogo naškodio. Bila bi izbačena iz doma i da ja nisam potpisao, ali što sam ja u tome učestvovao? To je jedina moja kompromitacija u životu zbog koje sam se pokajao - priznao je svojevremeno predsednik SRS.

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