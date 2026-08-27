Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Немања Пејчић

27. 08. 2026. u 09:23

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: FK Crvena zvezda

Četvrtak

19.00 Plzenj - Crvena Zvezda GG (1.52)

19.00 Bran - PAOK GG (1.67)

Kvota: 2.54

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