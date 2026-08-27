KAKAV TRANSFER! Alvaro Morata ide u Drugu ligu
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Alvaro Morata nalazi se pred mogućim transferom u Leganes, čime bi se vratio u Madrid nakon nekoliko godina. Prema informacijama iz kluba, Morata je dao pristanak da pojača redove Leganesa, a njegovo okruženje je veoma zadovoljno ovom opcijom. Trenutno su pregovori između klubova u završnoj fazi i očekuje se da će sve biti uskoro rešeno.
Kako navode izvori bliski klubu, Komo je spreman da olakša odlazak Morate, što dodatno povećava šanse za realizaciju transfera. To je upravo želja samog igrača koji želi povratak u špansku prestonicu.
Pored toga, dolazak Morate bi bio svojevrsna kruna opsežne rekonstrukcije ekipe koju sprovodi Leganes ovog leta. Ukupno jedanaest novih igrača moglo bi pojačati ekipu, a ime Alvara Morate svakako bi bilo najzvučnije među njima. Na taj način klub pokazuje ambiciju i koristi promenu vlasničke strukture kako bi unapredio sportski sektor sa više manevarskog prostora.
Zanimljivo je pomenuti da je pre nekoliko godina Leganes na društvenim mrežama šaljivo povezivan sa imenom Alvara Morate. Sada se ta šala gotovo pretvara u realnost jer su poslednje administrativne prepreke pred rešavanjem. Ako sve prođe kako treba, Andres Pardo i rukovodstvo Leganesa mogli bi uskoro obradovati navijače velikim pojačanjem.
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