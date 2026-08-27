Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak

В.М.

27. 08. 2026. u 06:30

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NASTAVLjA se sjajna nedelja naših tipstera.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за четвртак

Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova.

Četvrtak

19.00 Kopenhagen - Inter Turku 1&2-6 (1.55)

20.00 Tun - Leh Poznanj GG (1.50)
21.00 Partizan - Hetafe prvi daje gol 1 (2.20)

Ukupna kvota: 5.12

Kopenhagen je kvalitetniji tim od Inter Turkua i mora iskoristiti šansu da se pred svojim navijačima trijumfom vrati u evropska takmičenja.

Leh je pre sedam dana postigao sedam golova protiv Tuna, danas očekujemo bar po jedan sa obe strane za koji se može reći da je prijateljskog karatkera.

Partizan će imati pun stadion iza sebe, biće silno motivisan i verujemo da će doći do prvog pogotka koji bi im mnogo značio u borbi za prolaz dalje.

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