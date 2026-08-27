HAOS KAKAV EVROPA NE PAMTI! Mateo Genduzi ušao u rat sa celim stadionom, uletelo obezbeđenje, usledio opšti metež (VIDEO)

Fenerbahče je napravio veliki podvig i posle 17 godina izborio plasman u Ligu šampiona, ali je istorijsku noć zasenio veliki skandal na stadionu Liona!

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U centru dešavanja našao se vezista turskog kluba Mateo Genduzi, nekadašnji fudbaler Olimpik Marseja, koji je tokom i nakon utakmice svojim potezima dodatno podgrejao već uzavrelu atmosferu.

Genduzi je još tokom zagrevanja bio na meti domaćih navijača, a situacija je postala još napetija kada je prema tribinama pokazao srednji prst. Pravi haos usledio je nakon poslednjeg sudijskog zvižduka.

Genduzi je pobedu slavio ispred navijača Liona, uzvikujući "Napred, Marsej!" i imitirajući karakteristične pokrete marsejskog repera Jula. Takvo ponašanje izazvalo je burnu reakciju fudbalera francuskog kluba, nakon čega je došlo do naguravanja sa Genduzi.

Zjdkjdksks j’avais pas vu cette vidéo ptdrrrrr pic.twitter.com/F7Qf5uTSHK — BeOM (@Be_OM13) August 26, 2026

Sukob se ubrzo proširio u tunel stadiona, gde su se u incident uključili fudbaleri i članovi stručnih štabova obe ekipe. Situacija je prerasla u masovnu tuču, a scene iz tunela izazvale su veliku pažnju javnosti. Tokom sukoba povređen je i trener golmana Liona Antonio Fereira.

Kapiten Liona Korentan Toliso nakon utakmice oštro je osudio ponašanje veziste Fenerbahčea.

Le garde du corps du fener il veut le titre de meilleur employé ou quoi? 😭🤣 Guendouzi ce fou 😭#OLFenerbahçe pic.twitter.com/8W8ztM7j2g — Matthou07 (@matthou07) August 26, 2026

- Rekao sam mu da ostane ponizan u pobedi i da slavi sa svojom ekipom u svlačionici, jer nas navijači vređaju svakog vikenda na gostovanjima pa ne reagujemo tako", rekao je Toliso.

Genduzi je, sa druge strane, ponudio drugačiju verziju događaja. Francuski fudbaler tvrdio je da su ga navijači Liona tokom čitave utakmice vređali, kao i da su pominjali njegovu majku i porodicu. Incident bi mogao da dobije i epilog van terena, pošto se očekuje reakcija UEFA zbog događaja koji su obeležili završnicu utakmice.

Povratak Fenerbahčea u Ligu šampiona tako je, umesto isključivo sportskim rezultatom, ostao upamćen i po velikom incidentu koji je izbio nakon meča.