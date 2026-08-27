PAKAO U MOCARTOVOM GRADU! Šveđani ne znaju šta ih čeka! U Salcburgu svira samo JEDNA muzika – GOLOVI!

Fudbaleri Salcburga večeras na svom terenu dočekuju švedski Mjalbi u revanš meču plej-ofa za plasman u Ligu Evrope.

Fotostand / Wassmuth / imago sportfotodienst / Profimedia

Austrijski vicešampion je iz prvog susreta doneo minimalnu, ali zlata vrednu pobedu od 1:0, ostvarenu u samom finišu meča u Švedskoj. Ipak, onaj ko je gledao taj duel zna da je Salcburg apsolutno dominirao sa skoro 70 odsto poseda lopte i dvocifrenim brojem šuteva, pa je prednost mogla biti i ubedljivija.

Večeras se očekuje potpuno drugačija utakmica, pre svega zbog taktičkog pristupa gostiju koji više nemaju šta da izgube.

Austrijanci su na svom terenu poznati po prepoznatljivom "red bul" stilu fudbala – pakleni presing, brza tranzicija i juriš na gol protivnika od sudijskog zvižduka. Sa minimalnom prednošću iz prvog meča, domaćin sigurno neće kalkulisati niti čekati da gosti naprave iznenađenje.

Strategija Salcburga biće jasna: rani pogodak koji bi potpuno "ubio" utakmicu i rešio pitanje prolaza već u ranoj fazi. Statistika kaže da Salcburg na svom stadionu u Evropi izuzetno retko igra "nule" u prvom poluvremenu, pa je tip da ćemo videti barem jedan gol u prvih 45 minuta idealan temelj za svaki sigurniji tiket.



Švedski predstavnik je u prvom meču bio orijentisan isključivo na odbranu svog gola, ali večeras ta taktika pada u vodu. Da bi prošao dalje, Mjalbi mora da postigne gol u Mocartovom gradu. Izlazak Šveđana iz defanzivnog bloka i preuzimanje rizika biće "smrtna presuda" za njihovu odbranu, jer će brzonogi napadači Salcburga dobiti ogroman prostor za kontranapade.

Kada se utakmica u Austriji otvori, golovi obično padaju kao na traci. Salcburg retko staje kada oseti krv protivnika, a Mjalbi će morati da traži svoju šansu iz prekida ili kontri. Sve ovo garantuje efikasan meč i prelazak margine od 3+ golova na celom meču.

NAŠ TIP: 1+I & 3+ (1.60)