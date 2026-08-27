RIJERA ZA NASTAVAK SJAJNOG NIZA: Crvena zvezda u Češkoj za plasman u Ligu Evrope!
CRVENA zvezda nalazi se na dobrom putu da se drugu godinu zaredom plasira u Ligu Evrope. Da bi se to dogodilo potrebno je da u Plzenju potvrdi dobru igru iz Beograda.
Doneli su crveno-beli prednost od 3:0 u Češku i jasno je da čudo treba da se dogodi na "Dosan areni" pa da šampion Srbije opet ne bude učesnik drugog po kvalitetu evropskog takmičenja.
Svestan je trener Zvezde Albert Rijera da ne sme da bude opuštanja. Zbog toga je Španac na konferenciji za medije najavio da njegova ekipa ovu utakmicu igra kao da je 0:0.
Upravo je ovaj 44-godišnji stručnjak vratio veru navijačima kluba iz Ljutice Bogdana nakon razočarenja i eliminacije od Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Iako je odradio dve utakmice na klupi, već se vidi boljitak u igri, a raduje i činjenica da je mreža u tim mečevima ostala sačuvana, uz gol razliku 7:0.
Ipak, u odnosu na prvi duel tim iz glavnog grada Srbije će ići oslabljen - u sastavu neće biti Jung Vu Seol koji je završio svoju epizodu na "Marakani". Reprezenetativac Južne Koreje je pojačao nemački Augzburg. No, ni to ne bi trebalo da predstavlja problem crveno-belima da urade ono po šta su došli u Plzenj - plasman u Ligu Evrope.
Takođe, vredi pomenuti da je Viktorija posle poraza u Beogradu promenila trenera, sad je na klupi Radoslav Kovač i sigurno treba očekivati reakciju igrača češkog kluba.
Podsetimo, utakmica Viktorija Plzenj - Crvena zvezda igra se ovog četvrtak od 19 časova na "Dosan areni".
Ukoliko se crveno-beli plasiraju u Ligu Evrope, na žrebu koji je zakazan za petak (13 sati) biće u drugom šeširu.
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