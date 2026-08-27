NAPADI ukrajinskih snaga na komercijalne brodove nisu samo ratni zločin, već i akt terorizma, izjavio je lider grčke stranke „Grčko rešenje“ Kirijakos Velopulos.

Foto: Tanjug/AP Photo

- Napad Ukrajinaca na komercijalne brodove nije samo ratni zločin, već očigledan akt terorizma - rekao je Velopulos za list „Izvestija“, a prenele su RIA Novosti.

Njegova izjava usledila je nakon izveštaja o napadima na grčka i druga strana plovila u Crnom moru. Ranije u avgustu, Blumberg je objavio da je tanker Skiros, u vlasništvu grčke kompanije, napadnut nakon što je utovario naftu na terminalu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (KTK) u Crnom moru. Potom je Reuters izvestio o napadu dronovima na još jedan grčki brod.

Napadi na trgovačke brodove poslednjih meseci izazvali su sve veću zabrinutost zbog bezbednosti plovidbe u Crnom moru. Turski predstavnici su takođe nedavno ukrajinske napade na komercijalna plovila nazvali „piratskim napadima“.

Ukrajina je, sa druge strane, predložila obustavu međusobnih napada na trgovačke brodove u Crnom moru, uz posredovanje Turske.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje