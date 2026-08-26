IPAK ĆE BITI "POSLEDNJI PLES": Sten Vavrinka dobio specijalnu pozivnicu za Ju-Es open

Sten Vavrinka će ipak igrati na Ju-Es openu!

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Prvobitna odluka da Vavrinka ne dobije "wild card" izazvala je ogromne kritike među ljubiteljima tenisa.

Nekoliko dana kasnije, organizatori turnira su odlučili ipak da mu dodele specijalnu pozivnicu, pa će tako višestruki grend slem šampion dobiti priliku da se na najbolji mogući način oprosti od tenisa, pošto je najavio da će mu ova sezona biti poslednja u karijeri.

Three-time Grand Slam and 2016 US Open men's singles champion Stan Wawrinka will receive a singles main draw wild card into the 2026 US Open.



Patrick Kypson, previously awarded a main draw wild card, withdrew with an injury. pic.twitter.com/OzGGEUpEZm — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

On je Ju-Es open osvojio 2016. godine.