IPAK ĆE BITI "POSLEDNJI PLES": Sten Vavrinka dobio specijalnu pozivnicu za Ju-Es open
Sten Vavrinka će ipak igrati na Ju-Es openu!
Prvobitna odluka da Vavrinka ne dobije "wild card" izazvala je ogromne kritike među ljubiteljima tenisa.
Nekoliko dana kasnije, organizatori turnira su odlučili ipak da mu dodele specijalnu pozivnicu, pa će tako višestruki grend slem šampion dobiti priliku da se na najbolji mogući način oprosti od tenisa, pošto je najavio da će mu ova sezona biti poslednja u karijeri.
On je Ju-Es open osvojio 2016. godine.
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