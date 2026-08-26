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PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope

Немања Пејчић

26. 08. 2026. u 12:31

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga za danas.

ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЛЕДЕНИХ ДВОРАНА: Тип прогнозира мечеве широм Европе

Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Hokej

16.00 Trinec - Kometa Brno ukupno golova +4.5 (1.47)

17.00 Ilves - Karpat 1 (1.85)

18.00 Lulea - Skeleftea ukupno golova +5.5 (2.20)

Kvota: 5.98

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