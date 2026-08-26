Rodžer Federer se pobedom vratio na Ju-Es Open
Posle singla, nastupio je i u dublu
Petostruki šampion Ju-Es opena, Rodžer Federer, vratio se u utorak uveče na stadion „Artur Eš” kako bi odigrao egzibicioni meč protiv svog dugogodišnjeg rivala i prijatelja Endija Rodika. Slavio je rezultatom 5:3, posle 35 minuta igre.
Događaj pod sloganom „Ikona se vraća u Njujork” okupio je pune tribine navijača koji su došli da pozdrave 45-godišnjeg Švajcarca i skoro 44-godišnjeg Amerikanca u udarnom terminu. Mnogi u publici nosili su kačkete sa prepoznatljivim „RF” logotipom, podsećajući na period od deceniju i po tokom kojeg je Federer dominirao svetskim tenisom i osvojio 20 Grend slem titula.
- Sjajno je vratiti se u Njujork. Imam neverovatne uspomene na ovaj teren, navijače i ovaj grad - poručio je Švajcarac.
Federer se tokom večeri prisetio svog prvog dolaska na turnir u juniorskoj konkurenciji 1998. godine, kao i debija na centralnom terenu tri godine kasnije, kada je ubedljivo poražen od Andrea Agasija.
- Razbio me je sa 6:1, 6:2, 6:4. Nisam imao nikakvu šansu. Tada sam sebi rekao: "U redu, Rodžere, ovo neće ići tako lako i brzo." Ali, i pored toga, zauvek ću pamtiti ovaj teren - izjavio je Federer.
Federer, koji je poslednji put nastupio na Ju-Es openu 2019. godine, a zvanično se povukao iz tenisa 2022, veče je upotpunio nastupom u dublu. On je udružio snage sa Džonom Mekinroom u meču protiv Rodika i Agasija, čime je na simboličan način zatvoren ovaj teniski spektakl.
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