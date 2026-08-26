Svet

"TA NAREDBA IZDATA JE KAD SU UPALI U KURSK, SAD ĆE SKUPO DA PLATE" Putin otkrio kakvu operaciju ruska armija izvode u severnoj Ukrajini

Симеуновић А. Милош

26. 08. 2026. u 20:17

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je u jednoj rečenici objasnio šta je cilj ruskih trupa u severnom delu Ukrajine.

ТА НАРЕДБА ИЗДАТА ЈЕ КАД СУ УПАЛИ У КУРСК, САД ЋЕ СКУПО ДА ПЛАТЕ Путин открио какву операцију руска армија изводе у северној Украјини

Foto: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

 - Cilj ruskih trupa u Volčansku i Sumiju jeste stvaranje sigurne zone oko naše granice. Ova naredba je izdata trupama još od upada u region Kurska. Ukrajinski režim će skupo platiti zločine na kurskoj teritoriji i zbog toga će izgubiti teritorije - itakao je Putin.

Ovu izjavu komentarisali su mnogi analitičari, smatrajući da je ovakav komentar Vladimira Putina više pokazatelj osvete za Kursk, negoli realne želje ruske vojske da obezbedi sigurnu zonu, za kojom nema potrebe zbog sjajnog napredovanja ruskih snaga.

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