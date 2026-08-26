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JELENA JANKOVIĆ NOVI PROMOTER EKSPA 2027 Vučić sa slavnom srpskom teniserkom: To je od ogromnog značaja za Srbiju, znam koliko je volite

В.Н.

26. 08. 2026. u 06:49 >> 11:03

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je danas nekadašnju prvu teniserku sveta Jelenu Janković,.

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ НОВИ ПРОМОТЕР ЕКСПА 2027 Вучић са славном српском тенисерком: То је од огромног значаја за Србију, знам колико је волите

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Jelena Janković stila u predsedništvo.

- Jelena se doterala kao za večernji prijem. Jako mi je drago što mogu da pričam sa vama - rekao je Vučić.

Istakao je da je uvek bio ne samo veliki navijač već i mnogo ponosan na njene rezultate. 

- Sad za one koji ne znaju, Jelena će biti promoter Ekspa. 

Istakao je da je Ekspo najvažniji i biće najveći događaj sledeće godine.

Rekao je da veruje da će oboriti sve rekorde kao Ekspo sa najvećim učešćem najvećeg broja zemalja. 

- Za nas je Ekspo ulaganje u različite delove Srbije, to što ćete da promovišete svoju zemlju i da budete tu, a gde ćemo ugostiti desetine svetskih lidera, je od ogromnog značaja za našu zemlju.

Foto: Informer TV

 

Predsednik se još jednom zahvalio Jeleni na sjajnim rezultatima na prvom mestu.

- Ja sam od tog sportskog dela video da ste dobili ćerku i želim joj dobro zdravlje i da bude uspešna na majku.

Jelena se zahvalila predsedniku i istakla da je veoma ponosna i da će se potruditi da Srbiju predstavi na što bolji način. 

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

 

- Ne znam jel ste išli tamo da vidite kako to izgleda, svakoga dana je sve više toga urađeno i mnogo toga završavamo na samom mestu Ekspa. Od pruga, do aerodroma, do Ekspa, od aerodroma do centra grada, novih železničkih stanica, novih puteva, pristana, marina i svega drugog. I grad će da izgleda drugačije. Vi ste sada naučili na jednu drugu zemlju, ali znam koliko vam je Srbija u srcu.

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