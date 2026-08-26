LAJOVIĆ NA KORAK OD GLAVNOG ŽREBA! "Duci" u finalu kvalifikacija za Ju-Es open

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se danas u finale kvalifikacija za Ju Es open pošto je u polufinalu savladao Davida Hordu Sančiza iz Španije rezultatom 2:0 (7:5, 7:6(7:2)) za sat i 54 minuta.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Spasao je 36-godišnjak jednu od dve brejk prilike, a iskoristio tek dve od osam.

Imao je Španac priliku da „ukrade“ prvi set brejk prilikom na 5:5, pa potom anulirao dve meč lopte za favorita kada je na semaforu stajalo 5:4. Ipak, na kraju je poklekao pod pritiskom.

U drugom setu je svako držao svoj servis, a pri reultatu 5:4 "Duci" nije uspeo da iskoristi dve meč lopte na servis protivnika. Ipak kada se otišlo u taj-brejk srpski teniser je imao više koncentracije, udarao je lopticu bolje, i uz dva mini-brejka stigao i do drugog seta, što je značilo i trijumf od 2:0 u ovom meču.

Nekadašnji 23. teniser sveta u dvoboju za povratak na poslednji gren slem u sezoni posle dve godine suočiće se sa Kolmanom Vongom - 93. teniserom sveta.