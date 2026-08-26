AKO SRBI IZ CRNE GORE ULAZE U EU, A MORAJU DA BRIŠU SVOJ IDENTITET I ISTORIJU, JA SAM PROTIV: Knežević nastavlja krvavu borbu za srpski jezik

PREDSEDNIK demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević ne odustaje od zahteva da srpski jezik bude izjednačen sa crnogorskim kao službeni jezik, poručivši da ne želi da čeka ulazak države u Evropsku uniju kako bi se otvorila identitetska pitanja.

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- Poštujem Mandića kao prijatelja, ali se ne slažem sa njegovim stavovima o pitanju identiteta i jezika. Imamo različita viđenja o načinima kako se treba boriti za interese srpskog naroda u Crnoj Gori - naglasio je Knežević.

Knežević je posebno kritikovao ideju da se pitanja identiteta ostave za period nakon eventualnog ulaska Crne Gore u EU.

- Stvarno ne želim da odustanem i da čekam da Crna Gora uđe u EU da onda kažu: ‘Sad ostavite po strani identitetska pitanja - rekao je Knežević.

Govoreći o statusu srpskog jezika, Knežević je ukazao da bi se ulaskom u EU, bez prethodnog rešavanja statusa srpskog jezika, dodatno učvrstio položaj crnogorskog jezika, dok bi srpski bio marginalizovan.

- Uradiću sve koliko je u mojoj moći da dođe do promene Ustava kako bi srpski jezik bio izjednačen sa crnogorskim kao službeni - poručio je Knežević.

On uverava da je aktuelni institucionalni položaj Srba u Crnoj Gori nepovoljan i da su, kako je rekao, „svi ostali zadovoljeni i podmireni“, izuzev srpskog naroda.

Kao posebno sporan naveo je Ustav iz 2007. godine, koji je nazvao „najantisrpskim dokumentom“.

- Ako na narednim parlamentarnim izborima DNP osvoji dovoljan broj mandata da bez nas ne može biti formirana vlast, kao uslov za ulazak u Vladu tražićemo normiranje srpskog jezika kao službenog. Ako to ne žele, mi ćemo biti opozicija - jasan je lider DNP.

(Tanjug)