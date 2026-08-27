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I OVO SMO JUČE POGODILI! Naši novi predlozi za golove su još bolji!

В.М.

27. 08. 2026. u 08:00

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POGODILI smo sva tri jučerašnja para, istome se nadamo i danas.

И ОВО СМО ЈУЧЕ ПОГОДИЛИ! Наши нови предлози за голове су још бољи!

Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Četvrtak

19.00 Salcburg - Mjalbi |1-3&||1-3 (1.80)

20.00 Ajaks - Sion |1-3&||1+(1.50)
20.30 Brajton - Tromzo D 2-4 (1.52)

Ukupna kvota: 4.10

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