I OVO SMO JUČE POGODILI! Naši novi predlozi za golove su još bolji!
POGODILI smo sva tri jučerašnja para, istome se nadamo i danas.
Četvrtak
19.00 Salcburg - Mjalbi |1-3&||1-3 (1.80)
20.30 Brajton - Tromzo D 2-4 (1.52)
Ukupna kvota: 4.10
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