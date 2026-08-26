"SRBE IZ REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE NAZIVA OPASNIM OTPADOM" Piper osudio jezivi tekst Marka Vidojkovića u blokaderskom Danasu

UROŠ Piper osudio je srbomrzački tekst Marka Vidojkovića o Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske.

Foto: Printskrin/Iks/@UkiPiper74

- Verovatno najužasniji tekst Vidojkovića ikada! Srbe iz RSK je nazvao OPASNIM OTPADOM a samu Republiku Srpsku Krajinu - ŠUPOM koju je Hrvatska oslobodila, nakon što je "najurila Srbiju" posle 4 godine. Sve u tekstu "Srbija nije normalna" To vam je politika Đokić liste! - napisao je Uroš Piper na Iksu, uz kratak video.

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Verovatno najužasniji tekst Vidojkovića ikada!



Srbe iz RSK je nazvao OPASNIM OTPADOM a samu Republiku Srpsku Krajinu - ŠUPOM koju je Hrvatska oslobodila, nakon što je "najurila Srbiju" posle 4 godine.



Sve u tekstu "Srbija nije normalna"



To vam je politika Đokić liste! pic.twitter.com/eQ06QC7jcy — Uroš Piper (@UkiPiper74) August 26, 2026