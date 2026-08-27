HUMSKA VERUJE U PREOKRET: Partizan na krilima punog stadiona juri zaostatak protiv Hetafea

MOTIVISANI fudbaleri srpskog velikana ugostiće Hetafe u revanš utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencija (21.00). Španci imaju dva gola prednosti, ali pune tribine će dati ogromnu enegriju crno-belima i mogli bi gledati još jedno specijalno veče u Humskoj 1.

Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako je u velikim problemima, što finansijksim, što rezultatskim, Partizan veruje da može do preokreta što su juče na pres konferenciji potvrdili Saša Ilić i Milan Vukotić.

Najavili su veliku borbu, da će ekipa dati sve od sebe, a veliki motiv biće im i da se dokažu pred punim tribinama "Stadiona Partizana".

Navijači crno-belih su prepoznali tešku situaciju u kojoj se klub nalazi i po prognozama napuniće stadion do poslednjeg mesta pošto je u prodaji ostalo vrlo malo karata.

FOTO: FK Partizan

Atmosfera bi mogla poneti mlade igrače parnog valjka kojem bi prvi gol mnogo značio, ali to zna i iskusna ekipa Hetafea koja će biti spremna na ono što je očekuje u Beogradu.

Bordeljas je prekaljeni trener koji zna da igra na rezultat i zna da oseti utakmicu što smo i videli u prvoj utakmici, tačno je Hetafe pogađao kada treba napasti, a a kada da se povuče i na kraju je slavio sa 3:1.

Doduše, velika zasluga za to ide crno-belima koji nisu znali da iskoriste igrača više i svojim greškama su dali "azulonima" šanse da ih pobede, ali treba ih iskoristiti,a upravo je to Hetafe i učinio.

Španci imaju svojih mana, za početak prečesto dobijaju crvene kartone, protiv Alavesa i Partizana je to bio slučaj i ukoliko se to ponovi parni valjak to mora iskoristiti.

Što se tiče izostanaka, Partizan je bez suspendovanog (od strane kluba) Zubairua, Jurčevića (koji se polako vraća treninzima), a neće biti ni Ognjena Ugrešića koji je prodat u PAOK za sedam i po miliona evra uz 15% profita od naredne prodaje.

Sa druge strane, gosti su bez Učea i već duže povređenog Huanmija kojeg neće biti na terenu do novembra.

Za predlog dajemo pobedu Partizana, verujemo da će atmosfera na stadionu biti fanatastična, da će navijači poneti igrače koji će dati svoj maksimum i da će ih to pogurati ka pobedi, a potencijalno i prolasku u grupnu fazu Lige konferencija.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Takođe, treba podsetiti da je uprava dala premije igračima ako prođu dalje u vrednosti od pola miliona evra i sve se crta da ćemo gledati još jedno specijalno veče u Humskoj 1.

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