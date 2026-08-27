JELENA JANKOVIĆ ĆE BITI PROMOTER EKSPA 2027: Predsednik Srbije srdačno dočekao slavnu teniserku, a blokaderi se još jednom obrukali

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je juče nekadašnju prvu teniserku sveta Jelenu Janković, koja će biti promoterka Ekspa 2027.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Predsednik Srbije je poručio da je ponosan na Jelenine rezultate, kao i da će Ekspo u Beogradu biti izložba sa najvećim brojem učesnika ikada do sada.

- Hvala vam za sve one divne rezultate i što ste se borili za Srbiju! I onih 17 nedelja kada ste bili prvi na WTA listi i za one kada niste - kazao je Vučić, i dodao da je, što se tiče događaja van sporta, čuo da je dobila ćerkicu, te joj je poželeo dobro zdravlje i da bude uspešna na mamu.

On je napomenuo da će Ekspo biti najvažniji događaj u svetu naredne godine.

- Ali za nas je Ekspo i više od toga, za nas je Ekspo i razvoj Srbije, ulaganje u različite delove Srbije, i to što ćete da promovišete svoju zemlju, našu zemlju, ali i to što ćete da budete tu sa nama kada se to bude odigravalo, a gde ćemo da ugostimo, da ne kažem, stotine, ali svakako desetine evropskih i svetskih lidera je od ogromnog značaja za našu zemlju - naglasio je Vučić.

Jankovićeva je izjavila da je počastvovana što će biti ambasadorka Ekspa.

- Meni je velika čast što sam ja danas ovde sa vama i što postajem ambasador izložbe Ekspo 2027. Veliko vam hvala, gospodine predsedniče, na ukazanom poverenju i Ekspo timu što su me pozvali da budem deo ove velike priče. Tokom cele moje karijere sam se trudila da predstavljam zemlju na najbolji mogući način, iz duše, sa velikim ponosom i sa velikom ljubavlju. Za mene tema Ekspa „Igraj za čovečanstvo“ znači da, bez obzira na razlike, pronađemo ono što nas spaja i budemo deo nečega većeg od sebe. I sada svet dolazi kod nas u Srbiju da upozna zemlju svetskih šampiona, naučnika, umetnika, zemlju snažne kulture i tradicije. I ono što je možda najprepoznatljivije kod nas i najlepše, naše gostoprimstvo i naše veliko srce. Ja sam veoma ponosna što ću se potruditi na jedan dostojanstven način i s velikom ljubavlju da sledeće godine predstavimo svetu Srbiju i otvorimo vrata. Hvala vam još jednom na pozivu - rekla je Jelena.

Blokaderi Jelenu izvređali bez srama i nazvali je klošarkom

Da takozvani nezavisni i profesionalni novinari u službi tajkunskih medija nemaju ni trunke stida, srama ni osnovnog kućnog vaspitanja, dokazao je novi skandalozan napad na našu proslavljenu šampionku i bivšu prvu teniserku sveta Jelenu Janković.

Dežurno piskaralo i blokaderski novinar portala Nova S Miodrag Dimitrijević obrušio se najprizemnijim i najsramnijim rečnikom na Jelenu Janković, ženu koja je godinama pisala istoriju svetskog tenisa i proslavljala ime Srbije širom planete, a sve samo zato što se u Predsedništvu pristojno rukovala sa predsednikom svoje države Aleksandrom Vučićem.

Nakon što je na tajkunskom portalu Nova S objavio sraman tekst pod naslovom u kom bezobrazno tvrdi da se srpska teniska legenda „ponižava javno" i „dodvorava Vučiću", ovaj novinarski promašaj je na društvenim mrežama ispoljio svu svoju mržnju. Na svom profilu objavio je fotografiju susreta predsednika Vučića i Jelene Janković i uz nju napisao jezivu uredu:



(Alo)