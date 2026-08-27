Svet

OD OVIH SNIMAKA SRCE ĆE VAM SIĆI U PETE: Iran otkrio svoj podzemni grad u kojem se proizvodi najrazornije oružje planete (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

27. 08. 2026. u 00:19

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IRANSKI general major Ali Abdolahi medijima je obezbedio "turu" kroz podzemni pogon Irana za proizvodnju različitih vrsta naoružanja.

ОД ОВИХ СНИМАКА СРЦЕ ЋЕ ВАМ СИЋИ У ПЕТЕ: Иран открио свој подземни град у којем се производи најразорније оружје планете (ВИДЕО)

printscreen/firstpost/youtube

Na snimcima koji podsećaju na scene postapokaliptičnih filmova, vide se dronovi, različiti projektili u nizovima od po nekoliko desetina ili stotina.

Mediji su imali pristup da sve snime na nepoznatoj adresi, duboko ispod zemlje. 

 - Svako ko dođe na ovo mesto vidi dežak rad i želju za napretkom. Proizvodimo više nego ikada. Proizvodimo delove i oružje koje je mnogo bolje nego u prošlosti - istakao je Abdolahi. 

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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