OD OVIH SNIMAKA SRCE ĆE VAM SIĆI U PETE: Iran otkrio svoj podzemni grad u kojem se proizvodi najrazornije oružje planete (VIDEO)

IRANSKI general major Ali Abdolahi medijima je obezbedio "turu" kroz podzemni pogon Irana za proizvodnju različitih vrsta naoružanja.

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Na snimcima koji podsećaju na scene postapokaliptičnih filmova, vide se dronovi, različiti projektili u nizovima od po nekoliko desetina ili stotina.

Mediji su imali pristup da sve snime na nepoznatoj adresi, duboko ispod zemlje.

- Svako ko dođe na ovo mesto vidi dežak rad i želju za napretkom. Proizvodimo više nego ikada. Proizvodimo delove i oružje koje je mnogo bolje nego u prošlosti - istakao je Abdolahi.

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