OD OVIH SNIMAKA SRCE ĆE VAM SIĆI U PETE: Iran otkrio svoj podzemni grad u kojem se proizvodi najrazornije oružje planete (VIDEO)
IRANSKI general major Ali Abdolahi medijima je obezbedio "turu" kroz podzemni pogon Irana za proizvodnju različitih vrsta naoružanja.
Na snimcima koji podsećaju na scene postapokaliptičnih filmova, vide se dronovi, različiti projektili u nizovima od po nekoliko desetina ili stotina.
Mediji su imali pristup da sve snime na nepoznatoj adresi, duboko ispod zemlje.
- Svako ko dođe na ovo mesto vidi dežak rad i želju za napretkom. Proizvodimo više nego ikada. Proizvodimo delove i oružje koje je mnogo bolje nego u prošlosti - istakao je Abdolahi.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
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