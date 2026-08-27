"RUSKA VOJSKA STIGLA DO DRUŽOVKE, BORCI NA KILOMETAR I PO OD GRADA" Gerasimov: Ofanziva se nastavlja nesmanjenim tempom u svim pravcima
NAČELNIK Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izvršio je inspekciju grupe „Jug“. Gerasimov je rekao da se ofanziva ruskih snaga nastavlja nesmanjenim tempom u svim pravcima.
On je tom prilikom rekao sa Kijev polušava da ubedi sponzore na Zapadu u uspehe na frontu, šireći laži o navodno uspešnoj ofanzivi u Zaporoškoj oblasti.
„U uslovima kada na terenu nema stvarnih rezultata, ukrajinsko rukovodstvo pokušava da ubedi zapadne sponzore u uspehe ukrajinske vojske na bojnom polju. Zbog toga u okviru propagandne kampanje šire laž o navodno uspešnoj ofanzivi u Zaporoškoj oblasti“, naveo je on.
Kako je naveo, ruskim snagama je do istočne periferije Slavjanska ostalo još četiri kilometra, a ulične borbe traju u mestima Nikolajvka i Nikanorovka.
Grupa "Jug", prema rečima Gerasimova, uspešno likvidira protivnika istočno od Kramatorska, borbe se vode na aerodromu tri kilometra od periferije grada.
Takođe se nastavlja ofanziva u kvartovima Aleksejevo-Družovke, a pod rukom kontrolom je polovina tog naselja.
"Ruska vojska je stigla do Družovke, borci se nalaze na kilometar i po od grada. Za dva meseca na tom pravcu oslobođeno je više od 100 kvadratnih kilometara", rekao je načelnik Generalštaba ruske vojske.
Ulične borbe vode se za oslobođenje Kurtovke i Veroljubovke u DNR.
Grupa "Jug" je na pojedinim sektorima probila prvu liniju odbrane utvrđenog područja Slavjansk–Kramatorsk, dodao je on.
(Sputnjik)
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