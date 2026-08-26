BLOKADER PROVOCIRAO AKTIVISTE SNS NA SEVERNOM BULEVARU: Vređao Vučića, donosio sendviče i sve snimao za mreže (VIDEO)

STUDENT Pravnog fakulteta V. Ć. došao je u nedelju na Severni bulevar, gde je provocirao i ismevao aktiviste Srpske napredne stranke, uzvikivao "Aco, Šiptare" i donosio im sendviče, dok je čitavu predstavu snimao za društvene mreže.

Foto: Printskrin/Instagram/moczvezdare

Dok se blokaderski pokret suočava sa sve ozbiljnijim unutrašnjim podelama i pitanjem dalje političke strategije, pojedini njegovi pripadnici očigledno su odlučili da političko neslaganje pretvore u lično provociranje građana koji misle drugačije.

Jedan takav slučaj zabeležen je u nedelju na Severnom bulevaru u Beogradu, gde su se nalazili aktivisti Srpske napredne stranke.

Kako se vidi na snimku koji je dospeo na društvene mreže, student Pravnog fakulteta V. Ć. došao je do aktivista SNS, provocirao ih i ismevao, uzvikivao „Aco, Šiptare“ i donosio im sendviče, aludirajući na uvredljivu etiketu kojom se godinama pokušavaju omalovažiti simpatizeri i članovi SNS.

Sve je snimano za društvene mreže.

Student prava, a tuđa prava mu smetaju?

Posebno je simptomatično što ovakvo ponašanje dolazi od studenta Pravnog fakulteta.

Postavlja se jednostavno pitanje: da li neko ko studira pravo razume da i ljudi sa kojima se politički ne slaže imaju potpuno jednako pravo da zastupaju svoje stavove, podržavaju političku opciju koju žele i učestvuju u političkom životu bez maltretiranja, ismevanja i provociranja?

Aktivisti SNS na Severnom bulevaru našli su se na meti V. Ć. zbog svojih političkih stavova i podrške politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Umesto političke rasprave, V. Ć. se, prema onome što se vidi na snimku, opredelio za provociranje, podsmeh i snimanje reakcija za društvene mreže.

Prema informacijama kojima raspolažemo, V. Ć. živi u studentskom domu „Patris Lumumba“ na Zvezdari, a ovo nije prvi put da svojim nastupima privlači pažnju javnosti. Ranije se pojavljivao i na snimcima nastalim u selima u okolini Raške, gde je ulazio u rasprave sa meštanima, a pojedini građani tražili su od njega da napusti njihova dvorišta.

"Aco, Šiptare" nije bezazlena parola

Posebnu težinu čitavom slučaju daje parola koju je V. Ć. uzvikivao.

„Aco, Šiptare“ već duže vreme pojavljuje se na protestima protiv vlasti kao pogrdna politička etiketa usmerena prema predsedniku Srbije. O upotrebi termina „Šiptar“ u političkom govoru pisano je i kao o sredstvu etničkog vređanja, ponižavanja i dehumanizacije političkog protivnika.

I sam predsednik Vučić je skandiranje „Aco, Šiptare“ navodio govoreći o, kako je ocenio, kampanji „potpune dehumanizacije“ kojoj je izložen.

Zbog toga se ovakvo skandiranje teško može predstaviti kao obična politička kritika.

Kritikovati predsednika države legitimno je pravo svakog građanina. Vređanje, dehumanizacija i pokušaj ponižavanja političkog protivnika nešto su sasvim drugo.

Kad nestane politički argument, ostanu sendviči i provokacije

Slučaj sa Severnog bulevara pokazuje još jedan problem: oni koji se predstavljaju kao borci za prava i slobode očigledno teško prihvataju činjenicu da ista prava pripadaju i ljudima koji podržavaju vlast.

Ako blokaderima smeta što postoje građani koji podržavaju Aleksandra Vučića i SNS, to nije problem tih građana. U demokratskom društvu niko nema monopol na politički stav.

Građani imaju pravo da podržavaju vlast isto koliko drugi imaju pravo da joj se protive.

Zato scena sa Severnog bulevara govori mnogo više od jednog snimka napravljenog za društvene mreže. Umesto programa, ideja i političkih argumenata, ponovo smo dobili provokacije, podsmeh, sendviče kao rekvizit i uvrede na račun predsednika države.

A kada politički pokret dođe do tačke u kojoj mu smeta samo postojanje ljudi koji misle drugačije, onda se više ne postavlja pitanje koliko je glasna njegova borba za „slobodu“, već koliko je spreman da tu istu slobodu prizna drugima.

Posle više od godinu dana blokada i pokušaja održavanja protesta, ovakvi nastupi sve više ostavljaju utisak političke nemoći i očaja – pokušaja da se provokacijama za društvene mreže nadomesti ono što očigledno nedostaje: nova ideja i šira podrška građana.

(24.sedam)