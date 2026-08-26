Politika

"MOJ POSAO JE DA KAŽEM ISTINU I ČUVAM DRŽAVU" Vučić poslao snažnu poruku - Jedini siguran izbor je lista Ujedinjena Srbija, i to je to

В.Н.

26. 08. 2026. u 07:50

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu.

МОЈ ПОСАО ЈЕ ДА КАЖЕМ ИСТИНУ И ЧУВАМ ДРЖАВУ Вучић послао снажну поруку - Једини сигуран избор је листа Уједињена Србија, и то је то

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

U objavi, on je poručio sledeće:

"Moj posao je da kažem istinu i da čuvam državu. Nemamo drugu, samo Srbiju. Ja se oslanjam na narod, na narodnu volju, ne podilazim nigde nikome. Državu kad vodite, morate da budete i strogi i pravični, ali da znate da vodite državu. Jedini siguran izbor je lista Ujedinjena Srbija, i to je to", rekao je predsednik.

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