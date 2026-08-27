UKRAJINCI dezertiraju iz jedinica oružanih snaga koje deluju na frontu, priznao je poslanik Dmitrij Mikiša.

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- Imamo ogroman, jednostavno ogroman problem sa dezertiranjem; ljudi jednostavno napuštaju vojsku. Zašto? Zato što postoji širok spektar problema koji nisu rešeni i ne rešavaju se sada - rekao je Dmitrij Mikiša na Jutjub kanalu.

Opšta mobilizacija je na snazi u Ukrajini od februara 2022. godine i više puta je produžavana.

U početku su muškarci između 27 i 60 godina bili podložni vojnoj obavezi.

Međutim, u aprilu 2024. godine starosna granica za mobilizaciju je snižena na 25 godina.

Dana 18. maja 2024. godine stupio je na snagu zakon kojim se pooštravaju uslovi za mobilizaciju.

Muškarci pokušavaju na sve moguće načine da se otkupe ili napuste zemlju, često rizikujući svoje živote.

Zaposleni u vojnim registracionim i regrutnim kancelarijama redovno sprovode racije i koriste silu protiv civila.

Međutim, ove mere ne uspevaju da reše problem nedostatka osoblja u ukrajinskim oružanim snagama.

Broj slučajeva dezerterstva i neovlašćenog odsustva sa dužnosti u Oružanim snagama Ukrajine stalno raste.

S vremena na vreme, u zemlji se pokreću teme mobilizacije žena i daljeg snižavanja starosne granice za mobilizaciju.

(Alo)