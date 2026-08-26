DOMAĆE LEPINJE: Uspevaju svaki put

Miris toplog, domaćeg peciva jedan je od onih mirisa koji nas uvek vraćaju za porodičnu trpezu. Ako volite mekane i vazdušaste lepinje, ovaj jednostavan recept će vam sigurno postati jedan od omiljenih.

FOTO: Novosti

Sastojci

21 gr svežeg kvasca ili 7 gr suvog

1 kašika šećera

200 ml mlakog mleka

200 ml mlake vode

50 ml suncokretovog ulja

1 belance

650 gr brašna

1 kašičica soli

Za premazivanje

1 žumance

2 kašike jogurta

2 kašike ulja

malo soli

susam za posipanje

Priprema

U mlako mleko dodajte kvasac i šećer, promešajte i ostavite nekoliko minuta da se kvasac aktivira i zapeni.

U veću posudu sipajte mlaku vodu, ulje i belance, pa dodajte aktivirani kvasac. Postepeno dodavajte brašno i so i zamesite mekano, pomalo lepljivo testo. Pokrijte ga i ostavite na toplom mestu oko sat vremena da naraste.

Naraslo testo premesite i podelite na četiri loptice. Po dve loptice stavite na dva pleha i ostavite ih još oko pola sata da odmore i narastu.

Za premaz pomešajte žumance, jogurt, ulje i malo soli. Premažite loptice, a zatim prstima nežno oblikujte lepinje. Pospite ih susamom.

Rernu zagrejte na 225 stepeni, bez ventilatora, sa uključenim gornjim i donjim grejačem. Na dno rerne stavite manju vatrostalnu posudu sa vodom.

Lepinje pecite jedan po jedan pleh, oko 25 minuta, odnosno dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju. Poslužite ih tople ili hladne, uz sir, kajmak, suhomesnate proizvode ili omiljeni namaz.

Prijatno!