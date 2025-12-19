PREDRAG JOKANOVIĆ: Šaveš grabi ka eliti
* Bivši trener Nasionala, tipuje dve najkvalitetnije lige Portugalije
PORTUGALIJA 1
Braga – Estoril X2
Žil Visente - Rio Ave 1X
Estrela – Moreirense 1X
AVS – Nasional 1X
Tondela - Kasa Pija 1X
Santa Klara – Arouka 1X
ALVERKA – PORTO 2
BENFIKA – FAMALIKAO 1
Gimaraeš – Sporting GG
PORTUGALIJA 2
Lusistanija – Oliveirense 1
ŠAVEŠ – PORTIMONENSE 1
Feirense – Fereira 1
Vizela - Akdemiko V. 1X
Felžeiroš - Porto B 1X
Leišoeš – Maritimo X2
Farense – Leirija 1X
Penafiel – Torense 1X
Benfika B - Sporting B 1X
Nekoliko bitnih fudbalera Sportinga neće igrati na gostovanju Gimaraešu jer imaju reprezentativne obaveze i nastupaju na afričkom Kupu Nacija. Očekujem da će na toj utakmici biti golova.Sigurni fiksevi na Porto i Benfika. U drugoligaškom derbiju rezervnih timova Benfike i Sporting malu prednost ima domaćin. Zalaufao se Šaveš i grabi ka poziciji koja vodi u prvoligaško društvo, a već u sledećem kolu dočekuju rivala iz vrha tabele, Maritimo.
