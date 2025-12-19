Tip fudbal

PREDRAG JOKANOVIĆ: Šaveš grabi ka eliti

Žarko Urošević

19. 12. 2025. u 10:50

* Bivši trener Nasionala, tipuje dve najkvalitetnije lige Portugalije

PORTUGALIJA 1

Braga – Estoril X2

Žil Visente - Rio Ave 1X

Estrela – Moreirense 1X

AVS – Nasional 1X

Tondela - Kasa Pija 1X

Santa Klara – Arouka 1X

ALVERKA – PORTO 2

BENFIKA – FAMALIKAO 1

Gimaraeš – Sporting GG

PORTUGALIJA 2

Lusistanija – Oliveirense 1

ŠAVEŠ – PORTIMONENSE  1

Feirense – Fereira 1

Vizela - Akdemiko V. 1X

Felžeiroš - Porto B 1X

Leišoeš – Maritimo X2

Farense – Leirija 1X

Penafiel – Torense 1X

Benfika B - Sporting B 1X

Nekoliko bitnih fudbalera Sportinga neće igrati na gostovanju Gimaraešu jer imaju reprezentativne obaveze i nastupaju na afričkom Kupu Nacija. Očekujem da će na toj utakmici biti golova.Sigurni fiksevi na Porto i Benfika. U drugoligaškom derbiju rezervnih timova Benfike i Sporting malu prednost ima domaćin. Zalaufao se Šaveš i grabi ka poziciji koja vodi u prvoligaško društvo, a već u sledećem kolu dočekuju rivala iz vrha tabele, Maritimo.

