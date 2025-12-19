CRVENI FIKSEVI: Lacio bez „veze“ na Kremoneze
* Zalaegerseg oslabljen na MTK
KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
Lacio (Italija 1) 2 Lacio – Kremoneze 2 (KVOTA: 5.80)
Karlsrue (Nemačka 2) 2 Bohum – Karlsrue 1 1.80
Olimpijakos N. (Kipar) 2 Anortozis - Olipmijakos N. 1 1.65
Zalaegerseg (Mađarska 1) 2 Zalaegerseg – MTK 2 3.10
Lozana (Švajcarska 1) 2 Lozana – Lucern 2 3.90
Pergoleteze (Italija 3) 2 Leko – Pergoleteze 1 -
Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
