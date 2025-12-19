Tip fudbal

CRVENI FIKSEVI: Lacio bez „veze“ na Kremoneze

Žarko Urošević

19. 12. 2025. u 10:08

* Zalaegerseg oslabljen na MTK

FOTO: M. Vukadinović

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Lacio (Italija 1) 2 Lacio – Kremoneze 2  (KVOTA: 5.80)

Karlsrue (Nemačka 2) 2 Bohum – Karlsrue 1    1.80

Olimpijakos N. (Kipar) 2 Anortozis - Olipmijakos N. 1    1.65

Zalaegerseg (Mađarska 1) 2 Zalaegerseg – MTK 2    3.10

Lozana (Švajcarska 1) 2 Lozana – Lucern 2 3.90

Pergoleteze (Italija 3) 2 Leko – Pergoleteze 1 -

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

