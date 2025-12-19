RUSKI predsednik Vladimir Putin odgovara na pitanja građana i novinara u emisiji "Direktna linija" koja je počela u 10 časova po srednjoevropskom vremenu.

Foto: Printscreen/Ria Novosti

Rusija je postigla puni digitalni suverenitet Putin je napomenuo da strane vlade sprečavaju digitalne usluge da se pridržavaju ruskih zakona. Važno je da je Rusija postigla puni digitalni suverenitet, dodao je. Postoje usluge koje se sada mogu pružati putem MAX-a, a koje ranije nisu bile moguće iz bezbednosnih razloga.



Predsednik je dodao da se Rusija pridružila trima zemljama sa najvećim digitalnim suverenitetom, zajedno sa Kinom i Sjedinjenim Državama. "Ponosan sam na Moskvu i njen razvoj" Putin je rekao da je ponosan na Moskvu i zahvalio Sobjanjinu na njenom razvoju.

Gradonačelnikov tim uspeva da reši problem izgradnje raskrsnica.

„Ne smemo počivati na lovorikama; mnogo toga je urađeno, ali moramo nastaviti“, zaključio je. O naknadi za reciklažu i rastućih cena automobila Što se tiče naknade za reciklažu i rastućih cena automobila: vlada razume problem koji pogađa Ruse u velikim gradovima. To je zbog pokušaja Ministarstva finansija da generiše dodatne prihode od tehnološkog razvoja. Putin je, međutim, izrazio nadu da povećanje naknade za reciklažu neće biti trajno. „Bilo bi čudno kada bih rekao 'kupi strani automobil'“, našalio se Putin kada su ga pitali o kupovini domaćeg automobila. Rusija će eliminisati sve pretnje Putinu je postavljeno pitanje kako će Rusija odgovoriti na napade kijevskog režima na tankere u Crnom moru i kako će reagovati na planove NATO-a da napadne Kalinjingradsku oblast. Putin je naglasio da će Rusija eliminisati sve pretnje. Dodao je da bi akcije kijevskog režima i Zapada mogle dovesti do ozbiljne eskalacije tenzija. „Naše trupe redovno reaguju upravo na to“, rekao je Putin odgovarajući na pitanje o napadima na tankere. Pitanje prevarenih vlasnika kapitala Investitor stalno odlaže isporuku stambenih objekata. Od predsednika je zatraženo da se pozabavi situacijom.

O programu porodičnih hipoteka U regionima gde se ne grade novi stanovi, dozvoljena je kupovina stanova na sekundarnom tržištu u okviru programa porodičnih hipotekarnih kredita, odgovorio je Putin stanovnici Tomske oblasti.

„Ako vaš grad nije na spisku, mi ćemo ga naći“, obećao je.

Ova mera nije toliko usmerena na podršku građevinarstvu koliko na pomoć porodicama, dodao je. Nova strategija nacionalne bezbednosti SAD ne sadrži nikakvo pominjanje Rusije kao protivnika ili neprijatelja, ali lider NATO alijanse tvrdi suprotno Predsednik je rekao da lično poznaje sadašnjeg generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Napomenuo je da je on inteligentan, iskusan političar, ali da je trenutno potpuno nejasno „šta on govori“, posebno zbog njegovih stalnih pominjanja ruske pretnje.

Putin je napomenuo da nova strategija nacionalne bezbednosti SAD ne sadrži nikakvo pominjanje Rusije kao protivnika ili neprijatelja, ali lider alijanse tvrdi suprotno.

„Žele da se pripreme za rat sa Rusijom“ – umeš li uopšte da čitaš?, pitao je Putin Rutea. Evropske političke elite žele da vrše veći pritisak na Trampa, očekuju saveznike posle srednjoročnih izbora u SAD Putin je naglasio da su evropske političke elite podržale Kamalu Haris na predsedničkim izborima u SAD. To su učinile otvoreno, pa čak i drsko, optužujući Trampa za veze sa Rusijom. One i dalje računaju da će dobiti saveznike nakon srednjoročnih izbora u SAD, što će im omogućiti da izvrše veći pritisak na Trampa, dodao je. Ako bi EU ekonomski sarađivala sa Moskvom, zajedno bi premašili SAD Rusija je četvrta po paritetu kupovne moći, podsetio je predsednik, dok je Velika Britanija tek sedma ili osma. Međutim, ako bi EU sarađivala sa Moskvom, ukupna brojka bi premašila onu SAD, što bi bilo korisno za sve strane, primetio je Putin. Rusija je spremna da sarađuje sa svima, uključujući i Veliku Britaniju, ali na ravnopravnoj osnovi i uz međusobno poštovanje Neće biti novih specijalnih operacija ako Zapad prestane da obmanjuje Rusiju, naglasio je šef države. Zapadni političari su svojim rukama stvorili trenutnu političku situaciju. U međuvremenu, oni nastavljaju da eskaliraju situaciju, tvrdeći da Moskva planira napad na Evropu. Rusija je spremna da sarađuje sa svima, uključujući i Veliku Britaniju, ali na ravnopravnoj osnovi i uz međusobno poštovanje, dodao je. Zakon ostranim agentima nije izmišljen u Rusiji Odgovarajući na pitanje novinara Bi-bi-si-ja, Putin je naglasio da zakon o stranim agentima nije izmišljen u Rusiji; slični postoje na Zapadu. Niko u zemlji se ne bavi bilo kakvom vrstom represije, naglasio je. Ni dodatno obrazovanje niti započinjanje karijere ne bi trebalo da budu razlog za odlaganje braka Putin je napomenuo da će, ako se neko upiše na specijalizaciju koju finansira država, biti obavezan da radi u svojoj specijalnosti određeni period nakon što je završi. Što se tiče osnivanja porodice i rađanja dece, to je individualni izbor.

Ni dodatno obrazovanje niti započinjanje karijere ne bi trebalo da budu razlog za odlaganje braka i rađanja dece, napomenuo je. Razumevanje radosti roditeljstva trebalo bi biti preneto svima Putin je naglasio da mu je tokom poslednjeg susreta sa velikim porodicama jedna majka desetoro dece rekla da svaki put kada se rodi novo dete, na pamet pada misao „kako smo ikada živeli bez vas“. Napomenuo je da razumevanje radosti roditeljstva mora biti preneto svima Vlasti čine sve što mogu da pospeše osnivanje porodica kod mladih ljudi Na pitanje pomoći mladima u osnivanju porodica, Putin je izjavio da je stopa fertiliteta u Rusiji 1,4. U međuvremenu, u mnogim zemljama, posebno u Južnoj Koreji, ova brojka je pala na 0,6.

Prihod je ključan za formiranje porodice, a vlasti čine sve što je moguće da poboljšaju ovu oblast. Napredovanje u karijeri je nesumnjivo važno, ali radosti majčinstva i očinstva treba učiniti modernim, dodao je. Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov Odnosi Rusije i Kine se konstantno razvijaju Putin smatra Si Đinpinga pouzdanim prijateljem i partnerom. Odnosi između zemalja se konstantno razvijaju, a najvažnije je praktična primena zajedničkih napora u različitim oblastima. Rusija je na prvom mestu među evropskim zemljama po pitanju interakcije sa Kinom, pojasnio je on. Rekao je: „Nadam se da ćemo u tom duhu razvijati odnose sa našim kineskim prijateljima u bližoj i daljoj istorijskoj perspektivi.“



Ovo ukazuje na to da su odnosi između Rusije i Kine značajan faktor stabilnosti u svetu. Naglasio je važnost ekonomskog foruma "Rusija-Islamski svet" Putin je napomenuo da je islamski svet izuzetno raznolik i izrazio uverenje da mnoge muslimanske zemlje visoko cene stanje stvari za vernike u Rusiji: pravoslavlje i islam dele sve tradicionalne vrednosti. Takođe je naglasio važnost održavanja ekonomskog foruma „Rusija-Islamski svet“. Penzijski bodovi će se dodeljivati porodicama sa troje i više dece Putin je naglasio da porodice sa mnogo dece zahtevaju posebnu pažnju. Status „Majke heroine“ je sada ekvivalentan statusu „Heroje rada“, podsetio je. Ranije su se penzijski bodovi u Rusiji dodeljivali samo za troje dece; sada će se dodeljivati za svu narednu decu. Radiće na pitanju porodične podrške parovima sa velikim brojem dece Na pitanje o porodičnoj podršci parovima sa velikim brojem dece, odgovorio je: „Ovde nema štednje; pokušaji da se ostvari bilo kakav prihod na račun velikih porodica deluju nemoralno“.

Dodao je da će vlasti raditi na ovom pitanju, obećavajući da će biti rešeno pitanje smanjenja vladinih mera podrške uz povećanje prihoda od rada. Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov "Imamo međudržavni sporazum sa NIS-om i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo imati to u vidu" Na pitanje srpskog novinara Željka Šaina o NIS-u, Putin je odgovorio: "Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu. Imamo predstavu u kom pravcu želimo da zajedno idemo dalje. Radimo na tome i nadam se da ćemo naći potrebno rešenje" Pozabaviće se pitanjima uništenih vikedica i prekida internet usluga Odgovarajući na pitanje novinara iz Belgoroda, Putin je obećao da će se pozabaviti pitanjem plaćanja za uništene vikendice. Što se tiče internet usluga, koje trpe tokom prekida veze, postoje dva rešenja: prelazak na ruske aplikacije;

Moramo pregovarati sa stranim programerima o prenošenju njihovih usluga na rusku teritoriju. Rusija nije započela rat u Ukrajini i ne odbacuje mirovne pregovore Odgovarajući na pitanje novinara N-bi-si-ja, Putin je naglasio da Rusija nije započela ovaj rat, već da su Zapad i Kijev prevarili Rusiju u okviru Minskih sporazuma. Tramp ulaže značajne napore da reši sukob u Ukrajini. Na sastanku na Aljasci, Moskva je u suštini pristala na predlog američkog lidera.

Rusija ne odbacuje mirovne pregovore; lopta je u potpunosti u dvorištu naših zapadnih partnera, naglasio je Putin. Zahvalio se Lukašenku na visokoj oceni saradnje Moskve i Minska Odgovarajući na pitanje novinara iz Belorusije, Putin je pojasnio da pod „evropskim svinjama“ misli na određenu grupu pojedinaca. Što se tiče Lukašenkovog govora, predsednik mu se zahvalio na visokoj oceni saradnje između Moskve i Minska. Zemlje rešavaju probleme, uključujući i u okviru ODKB-a, a bezbednost Savezne države je u sigurnim rukama, naglasio je. Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

"Vanzemaljski brod" je kometa iz druge galaksije i zato se ponaša drugačije

Odgovarajući na pitanje novinara iz Tjumena o "vanzemaljskom brodu ", Putin je naglasio da je ovo kometa iz druge galaksije, zbog čega se ponaša malo drugačije. Ovaj objekat je prilično veliki, dodao je. Podsetio je sve da je ovaj „vanzemaljski brod“ veoma daleko.

„Hajde da ga pošaljemo na Jupiter“, našalio se predsednik.

"Stalno uvodimo razne beneficije za porodice sa decom"

Što se tiče porodica sa decom, za njih se stalno uvode razne beneficije, podsetio je šef države. Naravno, one ponekad mogu biti nedovoljne, ali vlasti se trude da unaprede ovaj sistem, povećaju plate i tako dalje, dodao je.

Pre dve godine postojao problem sa cenama kokošijih jaja, sad je taj problem rešen

Putin je napomenuo da inflacija cena hrane zavisi od korpe hrane koju osoba troši. Podsetio je da je pre dve godine postojao ozbiljan problem sa cenama kokošjih jaja, ali da je sada taj problem rešen. Situaciju je potrebno pratiti u svakom segmentu i za svaku grupu stanovništva.

Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Mora se sprečiti nagli rast inflacije i Centralna banka se ozbiljno bavi tim problemom

Jedan od aktuelnih izazova je pad investicione aktivnosti. Istovremeno, Banka Rusije je zabeležila blagi pad kreditiranja. Mora se sprečiti nagli rast inflacije i preokreti, a Centralna banka čini sve što je moguće da se pozabavi ovim problemom, naglasio je šef države.

BANKA RUSIJE RADI ODGOVORNO

Centralna banka je nedavno snizila svoju referentnu kamatnu stopu na 16 procenata, a Putin je odmah bio upitan o tome.

On je napomenuo da se Banka Rusije nosi sa izazovima i da deluje odgovorno. Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Proizvodna preduzeća ne bi trebala biti oštećena novim poreskim sistemom

U jednom trenutku donošene su odluke u vezi sa beneficijama i podrškom malim preduzećima. Poslednjih godina počeli su procesi eksploatacije ovih oblika poslovanja za nekontrolisani uvoz sive i crne robe. Međutim, to ne znači da treba stvarati probleme za proizvodna preduzeća, napomenuo je predsednik.

Što se tiče dodatnih troškova računovodstva, velike finansijske institucije trenutno nude razne bankarske i računovodstvene usluge. Putin je naglasio da proizvodna preduzeća ne bi trebalo da budu oštećena novim poreskim sistemom; ovo pitanje će se pažljivo pratiti. Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Siva ekonomija ozbiljan problem, mora biti eliminisana

Predsednik je napomenuo da je cilj izmene PDV-a postizanje budžetske ravnoteže. Svakako postoji niz problema, a vlada mora da se pozabavi njima: kada se poresko opterećenje povećava, uvek raste iskušenje da se ono izbegne. Siva ekonomija mora biti eliminisana; to je ozbiljan problem, naglasio je šef države.

Telefonski razgovor sa vojnikom iz zone SVO

Putin je prepričao telefonski razgovor koji je vodio sa vojnikom stacioniranim u zoni SVO. Kada je pokušao da ga kontaktira, dobio je odgovor: „Zdravo, brate“. Ovo, naglasio je predsednik, mnogo vredi.

Svi narodi Rusije dele zajedničke tradicionalne vrednosti

Predsednik je napomenuo da država čini mnogo da podrži sve višeetničke narode Rusije, posebno u Jakutiji. Zemlja se ujedinila u uslovima Drugog svetskog rata, a na frontu religija i etnička pripadnost ne prave razliku. Najvažnije je, naglasio je Putin, da svi narodi koji naseljavaju Rusiju dele zajedničke tradicionalne vrednosti.

Izveštaj "Rezultati godine" najkorisniji u pogledu na ono što je ljudima zaista potrebno

Putin je naglasio da je izveštaj „Rezultati godine“ najkorisniji u tom pogledu. Informacije pružaju i specijalne službe, sastanci sa pripadnicima specijalnih snaga i radnim kolektivima, a direktna komunikacija sa ljudima pruža bolje razumevanje šta treba učiniti.

Ministarstvo objavilo konkurs za pristup snagama bespilotne avijacije

Zauzvrat, toliko ljudi želi da se pridruži snagama bespilotne avijacije da je Ministarstvo odbrane čak moralo da objavi konkurs, pojasnio je Putin.

Preko 400.000 ljudi se prijavilo za vojnu službu 2025.

U civilnom sektoru, oni se već koriste u pomorstvu, na moru i kopnu.

Što se tiče onih koji su se borili i žele da nastave da se bore, ruske oružane snage se i dalje popunjavaju po planu. Preko 400.000 ljudi se prijavilo za vojnu službu 2025. godine.

"Nastavljamo rad na unapređenju bespilotnih sistema"

Predsednik je takođe zahvalio građanima i preduzetnicima koji su prikupili 83 milijarde rubalja za razvoj bespilotnih sistema. U ovoj oblasti, napomenuo je, Rusija ima superiorniji broj dronova u zoni SVO. Rad na unapređenju bespilotnih sistema će se nastaviti.

Brigada "Veterani" zaslužuje pohvale, dobiće naziv "Gardija"

Putin je napomenuo da brigada „Veterani“ zaslužuje najveće pohvale za svoja dostignuća i da će dobiti naziv „Gardija“.

Što se tiče teških dronova, Ministarstvo odbrane radi na tome. Šef odeljenja je lično aktivno uključen u pitanja bespilotnih letelica, i zahvaljujući tome, između ostalog, situacija u ovoj oblasti se dramatično promenila.

Federalni putevi su gotovo na nivou standarda

Putin je napomenuo da su federalni autoputevi gotovo na nivou standarda. Što se tiče „severnog snabdevanja“, rekao je da je potrebno preispitati planove razvoja putne mreže. Obećao je da će ispitati ovo pitanje.

Ključne činjenice o ekonomiji:

Inflacija u Rusiji do kraja ove godine iznosiće 5,7-5,8 procenata.

Realni rast plata za godinu biće 4,5 odsto.

Stopa nezaposlenosti je na istorijski najnižem nivou od 2,2 procenta.

Javni dug Rusije je jedan od najnižih među razvijenim ekonomijama, trenutno iznosi 17,7 odsto BDP-a.

Rusija će moći u potpunosti da ispuni svoje društvene obaveze.

Pljačkanje tuđeg novca nije lako za EU

Donošenje odluka koje podrazumevaju pljačku tuđeg novca nije lako za EU, dodao je Putin. To nije samo udarac po njenom imidžu; to potkopava poverenje u evrozonu. Nakon ovoga, i druge zemlje će početi da se plaše za svoje devizne rezerve, primetio je predsednik.

Sada se EU ne sviđa specijalna operacija u Ukrajini, ali sutra joj se možda neće svideti, na primer, kršenje LGBT* prava, dodao je.



Putin: Vojnici SVO rame uz rame sa vojnicima Drugog svetskog rata

Ruski predsednik Vladimir Putin je predložio da se prisetimo učesnika Velikog otadžbinskog rata. Istakao je da su ljudi koji su se vratili sa fronta postigli izuzetne rezultate u mnogim oblastima, uprkos povredama i invaliditetima.

Kada je reč o našem vremenu, naglasio je Putin, borci Specijalne vojne operacije u tom pogledu nimalo ne zaostaju. Njihov potencijal je ogroman.

Putin je priznao da je u početku, naravno, bilo izvesnih sumnji u vezi sa daljom karijerom vojnika u civilnom životu, ali je istakao da država mora učiniti sve što je potrebno za one koji žele da nastave da se usavršavaju.

Putin: Realne zarade u Rusiji rastu uprkos inflaciji

Stopa nezaposlenosti prošle godine bila je na istorijski minimalnom nivou – 2,5 odsto. Ove godine ona je još niža i iznosi 2,2 odsto, istakao je šef ruske države Vladimir Putin.

Napomenuo je da rastu i međunarodne rezerve Centralne banke. Trenutno one iznose 741,5 milijardi dolara.

U Rusiji uspeva da očuva trend rasta realnih zarada: nakon uračunavanja inflacije, njihov rast će ove godine iznositi 4,5 odsto.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Putin o uspesima ruske vojske

Ruski lider Vladimir Putin je poručio da će Krasni Liman, naselje u Donjeckoj oblasti, biti oslobođen u veoma bliskoj budućnosti.

Dodao je da je više od polovine naselja pod kontrolom ruskih vojnika.

Kijevske vlasti su izgradile utvrđene rejone u Donbasu, u blizini Slavjanska i Konstantinovke. Putin je nedavno obavešten o zauzimanju Severska, što otvara put za napredovanje ka pomenutom utvrđenom rejonu.

"Nema sumnje da će momci osloboditi i Konstantinovku", ocenio je Putin.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Prve izjave u vezi sa Ukrajinom

* Rusija je spremna da okonča sukob ako se otklone korenski uzroci krize.

* Kijev u suštini odbija da mirno okonča sukob.

* Rusija je 2022. godine upozorila Ukrajinu da će biti primorana da prizna nepriznate republike i zatražila da se narodu dozvoli da živi u miru. Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov



"Zauzimanje Krasnoarmejska bilo ključno"

- Zauzimanje Krasnoarmejska je bilo ključno. Odatle bi bile moguće dalje ofanzivne operacije. Na istoku je grad Dimitrov. To je ključno uporište za ukrajinske oružane snage i potpuno je okružen. Naše trupe su preuzele kontrolu nad polovinom grada. Neprijatelj nije dobio naređenje za povlačenje i pokušava da se probije iz grada u malim grupama - kazao je Putin.

Kako navodi ruski predsednik, grupa „Vostok“ brzo napreduje preko Zaporoške oblasti, oslobađajući jedno naselje za drugim.

- Ruske snage su ušle u Huljajpole, a polovina grada je takođe pod kontrolom. U Sumskom pravcu je zauzet Vovčansk, a u Harkovskoj oblasti je pod kontrolom stavljen Kupjansk, podsetio je predsednik - kaže Putin.

Ruske oružane snage takođe sprovode operacije zauzimanja Kupjanska-Uzlovaje. Tamo se nalazi oko 15 bataljona ukrajinskih oružanih snaga, oni su okruženi i nisu dobili naređenja za povlačenje, primetio je Putin.

Što se tiče Severska, prema izveštajima Ministarstva odbrane, grad je bezbedno pod kontrolom, neke brigade su već napredovale van samog grada, napomenuo je predsednik.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Pristiglo više od dva miliona pitanja

Pristiglo je više od dva miliona pitanja, a prisutno je oko 600 novinara.

Prikupljanje pitanja za ovaj događaj za koji uvek vlada ogromno interesovanje i građana i medija, počelo je 4. decembra u 15 časova po moskovskom vremenu i nastaviće se do završetka programa.

Ove godine, kao i 2024. godine, GigaChat će transkribovati pitanja za direktnu liniju.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije da je Moskva zainteresovana da ceo svet čuje šta ruski predsednik govori.