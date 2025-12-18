Tip fudbal

ŠKOTI I DALJE BEZ POBEDE U LK: Sparta je podiglanivo igre

Olja Mrkić

18. 12. 2025. u 11:59

U 6. kolu Lige konferencije Sparta Prag i Aberdin će se sastati u četvrtak.

Foto Profimedia

Sparta Prag je podigla svoju igru na viši nivo i sada uglavnom dominira nad svojim protivnicima.

Nalaze se pri vrhu tabele Lige konferencija i težak su protivnik za sve.

Aberdin nema značajnijeg uspeha u najslabijem od tri evropska klupska takmičenja, dok u domaćem takmičenju igra sa promenljivim rezultatima.

Očekujemo da će domaći tim dominirati i postići preko 2,5 golova.

NAŠ TIP: 1&D3+ (1,93)

