ŠKOTI I DALJE BEZ POBEDE U LK: Sparta je podiglanivo igre
U 6. kolu Lige konferencije Sparta Prag i Aberdin će se sastati u četvrtak.
Sparta Prag je podigla svoju igru na viši nivo i sada uglavnom dominira nad svojim protivnicima.
Nalaze se pri vrhu tabele Lige konferencija i težak su protivnik za sve.
Aberdin nema značajnijeg uspeha u najslabijem od tri evropska klupska takmičenja, dok u domaćem takmičenju igra sa promenljivim rezultatima.
Očekujemo da će domaći tim dominirati i postići preko 2,5 golova.
NAŠ TIP: 1&D3+ (1,93)
