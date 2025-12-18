FRONT u istočnoj Ukrajini ulazi u kraj godine u znaku pojačanih tenzija i sve češćih najava novih operacija. Ukrajinski mediji i analitički krugovi bliski Kijevu poslednjih dana intenzivno razmatraju scenario lokalne kontraofanzive u pravcu Pokrovska, koja bi, prema tim procenama, mogla biti pokrenuta još pre Nove godine.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Prema ovim izvorima, Oružane snage Ukrajine navodno koncentrišu mehanizovane jedinice zapadno od Pokrovska, u naseljima Andronovka, Slavjanka i Vodolažskoe, na udaljenosti od oko četrdeset kilometara od grada. Pominje se mogućnost angažovanja formacija koje su ranije bile raspoređene u Sumskoj oblasti, uključujući delove 71. jegerske brigade, kao i 47. i 78. mehanizovane brigade. Cilj potencijalne operacije opisuje se kao pokušaj učvršćivanja položaja na severnoj ili zapadnoj periferiji Pokrovska, u zoni oko Grišina, sa namerom da se ti položaji zadrže i politički iskoriste.

Ilustracija telegram rybar

U ukrajinskim analitičkim krugovima sve češće se pominje uloga vrhovnog komandanta Aleksandra Sirskog, kome se pripisuje spremnost da preuzme rizik nove ofanzivne akcije uprkos ograničenim resursima. Kritičari unutar samog ukrajinskog bezbednosnog okruženja upozoravaju da bi čak i delimičan proboj ka Pokrovsku zahtevao snage koje trenutno nedostaju, dok bi ruska strana, poučena prethodnim iskustvima, verovatno bila spremna za ovakav scenario. Zbog toga se realni dometi takve operacije dovode u pitanje, čak i među onima koji o njoj govore kao o mogućnosti.

Paralelno sa ovim najavama, borbe u kupjanskom sektoru Harkovske oblasti ostaju izuzetno intenzivne, ali i informativno konfuzne. Izveštaji sa obe strane često su međusobno suprotstavljeni, a pojedini telegram kanali upozoravaju na korišćenje arhivskih snimaka ili video materijala iz drugih oblasti kako bi se stvorio utisak brzog napredovanja ili potpunog uspeha.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je grupacija „Zapad“ uspostavila potpunu kontrolu nad Kupjanskom, navodeći da su pokušaji ukrajinskih jedinica da se infiltriraju u grad u malim grupama uspešno odbijeni uz velike gubitke napadača. Sa druge strane, ukrajinski izvori govore o kontraofanzivnim dejstvima, oslobađanju pojedinih naselja u okolini i prodorima u severne delove grada, uz tvrdnje da je rusko snabdevanje delimično poremećeno.

Foto Tviter/@ZelenskyyUa

Dodatnu političku dimenziju situaciji dala je nedavna poseta predsednika Vladimira Zelenskog ovom regionu, tokom koje je naglasio da će rezultati na frontu imati direktan uticaj na diplomatske pozicije Kijeva. Nezavisni posmatrači, međutim, ukazuju da se linija kontakta u kupjanskom području brzo menja, često u oba smera, i da je precizno utvrđivanje stvarne situacije otežano zbog propagandnih poruka i ograničenog pristupa terenu.

Borbe se nastavljaju uz uvođenje dodatnih rezervi, uključujući i mobilisane vojnike i bivše ratne zarobljenike, što dodatno ukazuje na visok intenzitet sukoba i iscrpljenost obe strane. U takvim okolnostima, najave nove ukrajinske kontraofanzive kod Pokrovska deluju više kao signal političke volje i pokušaj održavanja inicijative, nego kao operacija sa jasno izvesnim vojnim ishodom.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć