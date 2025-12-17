Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu

В.М.

17. 12. 2025. u 07:05

IAKO je ponuda slaba, naši tipsteri uspevaju da sastave dobitne tikete.

Foto: Profimedia

Jučerašnji pogođeni možete videti OVDE, a evo i današnjeg:

Sreda

13.00 Bornova 1877 - Kutahjaspor UG 3+ (1,58)

14.30 Inter Eskaldes - Penja 1&2-5 (1,50)
18.45 Ekselsior Masluis - Ajaks |1+&3+ (1,38)
20.00 Genk U23 - Beveren |1+&2+ (1,35)

Ukupna kvota: 4,42

Ponovo "šaramo" širom Evrope, ponuda je i dalje slaba, ali verujemo u naše predloge, pa ko voli nek izvoli.

