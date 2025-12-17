MARAKANA SE TRESE! Evo kada pada odluka o treneru Crvene zvezde

JESENjA titula na Marakani je izgubljena!

FOTO: FK Crvena zvezda

Partizan će dočekati 2026. godinu kao lider Superlige Srbije, ali u Evropi Crvena zvezda ne stoji loše i to je ono što drži Vladana Milojevića na klupi šampiona Srbije. I svi se pitaju do kada?

Sudbina Zvezdinog najuspešnijeg trenera u novijoj istoriji je u magli i već neko vreme se ne zna da li će voditi ekipu u 2026. godini ili će se ove zime dve strane razići. Za sada, nije poznato.

Međutim, "Meridiansport" piše da će uprava kluba i Milojević obaviti razgovore odmah po okončanju utakmice protiv Mladosti iz Lučana i već tada će se znati kako i šta dalje jer nema se mnogo vremena.

Pre svega jer pripreme počinju već 3. januara, a crveno-beli već 22. igaju jako bitan meč u Ligi Evrope. To, dakle, znači da bi novi trener imao svega mesec dana da se snađe.

Kao potencijalni naslednici pominjali su se Albert Rijera, ali je on potpisao novi ugovor sa Celjem. Pričalo se o Aleksandru Kolarovu, Milošu Milojeviću, a najozbiljniji kandidat je, čini se, Dejan Stanković.

