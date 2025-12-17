FIFA POPUSTILA POD PRITISCIMA: Bes navijača ih naterao na OVU odluku

MORALA je FIFA da popusti nakon velikog talasa kritika javnosti.

Foto: Profimedia

Zbog najskupljeg Svetskog prvenstva u istoriji primorani su bili da uvedu ograničeni kontigent laznica po ceni od 60 dolara, tako su približili cenama za "lojalne navijače".

Problem je doduše što te karte čine samo mali deo ponude.

Svetska fudbalska federacija (FIFA) je u utorak predstavila novu cenovnu kategoriju ulaznica pod nazivom "Supporter Entry Tier", kao odgovor na nezadovoljstvo nacionalnih navijačkih udruženja zbog visokih troškova dolaska na Mundijal za gostujuće navijače.

FIFA je saopštila da će karte po ceni od 60 dolara (oko 51 evro) biti dostupne za svih 104 utakmice turnira, uključujući i finale.

Ova odluka je značajna jer su prvobitni planovi predviđali da nema ulaznica ispod 4.000 dolara za finale za navijače koji kupuju karte preko svojih nacionalnih saveza.

Svetsko prvenstvo, koje će se održati u SAD, Meksiku i Kanadi od 11. juna do 19. jula naredne godine, gotovo izvesno će biti najskuplji Mundijal za navijače do sada, znatno skuplji čak i od turnira u Kataru 2022. godine.

Koliko karata od 60 dolara i kome su namenjene?

Nova kategorija čini 10 odsto karata koje FIFA dodeljuje nacionalnim savezima učesnika (Participating Member Associations – PMA).

Drugim rečima, od već ograničenog broja karata koje nacionalni savezi dobijaju za prodaju "lojalnim navijačima", svega desetina biće ponuđena po ovoj najnižoj ceni.

- Ukupno, polovina karata koje dobijaju nacionalni savezi spadaće u najpristupačnije kategorije – 40 odsto u okviru Supporter Value Tier, i dodatnih 10 odsto u novoj Supporter Entry Tier - navela je FIFA u saopštenju.

Kriterijume i način prijave određivaće sami nacionalni savezi.

- Od njih se očekuje da ove karte budu namenjene isključivo lojalnim navijačima koji su blisko povezani sa svojim reprezentacijama, dodaje se u saopštenju.

Kao primer, navodi se Škotska, čiji je savez objavio detalje o raspodeli karata za prvo Svetsko prvenstvo još od 1998. godine. Škotski savez ima nešto manje od 4.000 karata za tri utakmice grupne faze u Masačusetsu i Majamiju, na stadionima kapaciteta većeg od 60.000 mesta.

Na osnovu FIFA-ine kvote od 10 odsto, to znači da bi po utakmici između 370 i 390 karata moglo da košta 60 dolara.

FIFA je takođe saopštila da će ukinuti administrativne takse koje navijači plaćaju prilikom prijave za karte za nokaut fazu, ukoliko njihova reprezentacija ne prođe dalje i dođe do povraćaja novca.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“