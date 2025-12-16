NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila veoma zanimljiv dubl.
Utorak
20.00 Den Boš - Katvijk UG 3+ (1,50)
20.00 Bristol siti U21 - Derbi U21 |1+&3+ (1,58)
Ukupna kvota: 4,27
Ponuda je danas veoma slaba, ali pronašli smo par mečeva za vas na kojima očekujemo da bude golove, pa ko voli nek izvoli.
