"MOGUĆI PAD REJTINGA JUROKLIRA UVOD U KOLAPS EU" Dmitrijev: Evropska komisija voli samopovređivanje
ŠEF Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev očekuje kolaps EU zbog mogućeg pada rejtinga depozitara „Juroklir“.
Podsetimo, međunarodna agencija „Fič“ uvrstila je „Juroklir“ na listu kompanija sa negativnom prognozom zbog planova za konfiskaciju ruskih kredita za potrebe finansiranja Ukrajine.
To bi moglo da dovede do pada rejtinga „Juroklira“.
- Kolaps počinje: posle snižavanja rejtinga investitori će početi da prebacuju sredstva u povoljnije jurisdikcije. Evropska komisija voli samopovređivanje - napisao je on na mreži Iks.
Savet Evropske unije je 12. decembra usvojio odluku o trajnom zamrzavanju suverene ruske imovine.
Evropska komisija se nada da će na samitu 18. i 19. decembra obezbediti odluku zemalja EU o eksproprijaciji 210 milijardi evra ruske imovine, od čega je 185 milijardi evra blokirano na platformi „Juroklir“ u Belgiji.
(Sputnjik)
