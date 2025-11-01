SPALETI POČINJE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A

NAKON još jedne bure u najtrofejnijem italijanskom klubu, Juventus je konačno prekinuo crnu seriju i upisao prvu pobedu posle dva meseca, pa će večeras na stadionu “Đovani Cini” pokušati da veže dva trijumfa, protiv iznenađujuće solidnog Kremonezea (20.45).

FOTO: Profimedia

Torinski gigant je ove nedelje povukao drastičan potez – Igor Tudor je smenjen posle osam utakmica bez pobede, a kormilo je preuzeo iskusni Luciano Spaleti, bivši selektor Italije i nekadašnji strateg Napolija i Rome.

To je čak treći put u tri uzastopne sezone da Juve menja trenera tokom sezone, jasan pokazatelj dubine krize u koju je klub zapao.

Privremeni trener Masimo Brambila uspeo je da donese dugo čekanu pobedu u sredu – Juventus je savladao Udineze 3:1, uz golove Vlahovića, Gatija i mladog Jildiza.

Taj trijumf doneo je dašak optimizma pred početak Spaletijeve ere, iako torinska “stara dama” trenutno zauzima tek sedmo mesto na tabeli Serije A.

Jedan od glavnih zadataka novog šefa biće da popravi katastrofalan učinak na gostovanjima, samo četiri osvojena boda iz četiri meča van Torina.

Prvi test sledi odmah, na terenu gde Juventus tradicionalno ne briljira, ali je na poslednjem gostovanju, u maju 2023, slavio minimalnim rezultatom 1:0.

S druge strane, Kremoneze pod vođstvom Davidea Nikole igra iznad svih očekivanja. Tim koji se prošle sezone vratio u elitu trenutno ima 14 bodova i samo je korak iza Juventusa.

Nakon senzacionalnog starta i pobede nad Milanom u prvom kolu, domaćini su u seriji od četiri meča bez poraza kod kuće (jedna pobeda i tri remija), a sredinom nedelje su slavili u Đenovi golovima Federika Bonacolija, koji je postao heroj ekipe.

Spaleti bi, po običaju, mogao odmah da napusti Tudorov sistem sa trojicom u zadnjoj liniji i pređe na napadački 4-3-3. Zbog povreda nema Bremera, Kabala i Milika, dok je Kefren Tiram pod znakom pitanja. Vlahović će predvoditi napad nakon što je sredinom nedelje postigao svoj 90. gol u Seriji A.

Kremoneze, koju u napadu predvode Bonacoli i veteranski lisac Džejmi Vardi, ulazi u meč bez većih kadrovskih problema, iako nekoliko igrača poput Sanabrije i Grasija još uvek prolazi fitnes testove.

Juventus traži mir posle oluje i novi početak pod Spaletijem, ali protiv ove Kremoneze, koja igra hrabro, čvrsto i sa verom u sebe, to neće biti nimalo lak zadatak.

