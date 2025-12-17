Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.

Hronološki posmatrano, sve je i počelo na Apeninima...

Kao što su vam "Novosti" već javile, od pre dve godine više nijedan klub na Apeninskom polustrvu, u bilo kojoj ligi da se nadmeće, od elitne Serije A do amaterskog prvenstva, ne sme da koristi jedan broj na dresu.



Iako je davno završen Drugi sveski rat, a nemački nacizam tada poražen združenim naporima saveznika da se unište pokretači sukoba čiji je plamen obuhvatio celu planetu, ipak još uvek traje borba da se preostala naci-zgarišta ugase.



Najčuvenije takve posleratne borbe su bile one kada su se "lovili" oni organizatori i izvršioci najstrašnijih zločina koji su utekli sa nemačke teritorije, ali plamen nacizma nastavio je da tinja i u novim, mlađim generacijama. Neeonacisti / Foto Tanjug/AP

Naravno, kako nije baš poželjno da se ide ulicama i viče "hajl Hitler", što je bio naci-pozdrav koji je i obeležio eru kada je Adolf Hitler gurnuo svet u dosad najveći oružani sukob, nove generacije nacista su rešile da koriste šifrovanu verziju tog pozdrava (bilo da se radi o grafitima, umetičnim delima, tetovažama...).



Imajući u vidu da obe reči iz pomenutog pozdrava počinju slovom "H", a ono je u abecedi osmo po redu, sadašnji nacisti došli su do rešenja: Ne pišu "H. H." umesto "hajl Hitler!", jer bi tako relativno lako skrenuli pažnju na sebe, već su rešili da taj pozdrav pišu koristeći dve osmice, zbog pomenutog osmog mesta slova "H" u abecedi.



Da se vatre nacizma ne bi razbuktale u Italiji, tamošnje ministarstvo sporta je, u saradnji sa ministarstvom unutrašnjih poslova, donelo odluku da se zabrani korišćenje dresova sa brojem "88" u fudbalu.



Kako javlja "Gazeta delo sport", pored ove zabrane za klubove, uvedene su i zabrane za navijače kojima više nije dozvoljeno da na bilo koji način šalju antisemitske poruke.

A danas je na korak od te odluke i - Nemačka.

Kako javlja "Avaz", jedan fudbalski zvaničnik iz Berlina najavio je da neće odustati od kampanje za zabranu broja 88 na dresovima u gradskim ligama, iako je njegov predlog nedavno odbijen.

Potpredsednik Fudbalski savez Berlina, Ozgir Ozvatan, pokušao je u novembru da uvede zabranu korištenja broja 88, ali je predlog odbijen tesnom većinom - 52 glasa bila su protiv, dok je 48 bilo za.

- Ovaj prijedlog ću ponovo i ponovo vraćati na dnevni red - rekao je danas Ozvatan u izjavi za agenciju DPA, naglašavajući da bi zabrana mogla da pomogne berlinskim klubovima da lakše prepoznaju moguće pripadnike ekstremne desnice u sopstvenim redovima.

- Klubovi ne mogu uvek sve da drže pod nadzorom, a ukoliko postoji zabrana, ona može poslužiti kao sistem ranog upozorenja - poručio je on.

Prema njegovim rečima, predlog je odbijen delom zbog zabrinutosti najstarijeg nemačkog fudbalskog kluba, BFC Germania 1888, koji je strahovao da bi zabrana mogla imati posledice po samo ime kluba. Uz to, pojedini klubovi izrazili su bojazan da bi se u budućnosti moao zabraniti i broj 18, jer se ponekad povezuje s inicijalima "Adolf Hitler" (A = prvo slovo, a H = osmo slovo u abecednom redu).

Kao primer apsurdnosti takvih strahova, navodi se da je legendarni nemački fudbaler Jirgnen Klinsman nosio broj 18 na dresu, uključujući i Svetsko prvenstvo 1990. godine, kada je Nemačka osvojila titulu.

Inače, pojedina fudbalska udruženja u Nemačkoj već su uvela zabranu korišćenja broja 88 na dresovima.

U muškoj Bundesligi i Drugoj Bundesligi igračima je dozvoljeno nošenje brojeva isključivo od 1 do 49. Ipak, pojedini klubovi idu i korak dalje - tako, na primer, u Bajeru iz Leverkuzena navijačima nije dozvoljeno da na replike dresova štampaju broj 88.

Prošle godine su Fudbalski savez Nemačke i čuveni nemački proizvođač sportske opreme obustavili prodaju dresova reprezentacije s brojem 44, nakon što je utvrđeno da dizajn tog broja veoma podseća na simboliku SS-a, zloglasnih nacističkih jedinica iz Drugog svetskog rata.

Ko je još zabranio 88 i kako?

U Evropi je još austrijska vlast zabranila "88" na jedan način:

Naime, tamošnje registarske tablice za automobile ne mogu da imaju istaknuto "osamdeset osam" iz istog razloga, borbe protiv neo-nacizma. U Austriji se, inače, kompjuterski generiše kako će izgledati svaka tablica, ali zbog mogućnosti da vozači doplate i steknu pravo da određeni segmenti registarskih tablica budu kako oni žele, zabranjeno je i "88", ali i još neke kombinacije.





