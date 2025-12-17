JOŠ JEDNO NEZABORAVNO ISKUSTVO: "Crvena jabuka" nastavlja druženje sa fanovima po Srbiji (FOTO)

NAKON što su 13. i 14. novembra ove godine, oduševili beogradsku publiku nastupima u rasprodatoj Plavoj dvorani Sava centra, grupa „Crvena jabuka“ u okviru turneje „40 gradova, za 40 godina karijere“, koncertne aktivnosti nastaviće u Novom Sadu u hali „Spens“, nastupom zakazanim za 18. april 2026. godine.

Foto: Darko Cvetković

- Biće to još jedno nezaboravno iskustvo u nizu za nas, koji smo navikli da punimo velike hale ne samo u Srbiji, već i širom Evrope i regiona i nadamo se da će publika u našem programu uživati uz brojne pesme iz naše četrdesetogodišnje karijere – istakao je pevač i frontmen benda, Dražen Žerić Žera za naš list. Foto: Darko Cvetković

Podsetimo, velika evropska turneja počela je koncertima u Osijeku, Minhenu, a nastavila se koncertima u Geteborgu, Štokholmu, Malmeu, Zadru, Varaždinu, Ljubljani, Parizu, Sarajevu, Skoplju, Zagrebu, Leskovcu, Beogradu...

Legendarni pop-rok bend, publici će svirati i otpevati pesme iz karijere duge četiri decenije, među kojima su „Tugo nesrećo“, „Volio bih da si tu“, „Nekako s proljeća“, „Ima nešto od srca do srca“, „Tuga ti i ja“, „Bježi kišo s prozora“, „Dirlija“ i mnogo drugih iz opusa bogatog sa preko 200 pesama.

